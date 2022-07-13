نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرد الشعر بالكوكاكولا لتنعيم الشعر المجعد كالحرير والسر في الحاجة الساقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جُربت بعض الفتيات والنساء في الفترات الأخيرة طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا، وأوضحت تأثيرها على الخصل وأيضًا فرد الشعر المجعد تمامًا، مما دفع العديد منهم البحث عن طريقة إستخدام الكوكاكولا وتطبيقها للحصول على ذات النتيجة المُبهرة، لذلك سوف نوضح في مضمون مقال اليوم خطوات إستخدام مشروب الكوكاكولا للحصول على شعر مفرود وناعم خلال دقائق.

فرد الشعر بالكوكاكولا

يمكنك إستخدام مشروب الكوكاكولا وإضافته مع بعض المكونات للحصول على شعر مفرود، ويتم ذلك وفقًا لعدة طرق مختلفة سوف نوضحها لكِ لضمان نتيجة رائعة للفرد.

طريقة الكوكاكولا مع الحناء لفرد الشعر

يمكنك إضافة مشروب الكوكاكولا مع الحناء على خصلات الشعر، لتنعيمه وفرده ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية:

المكونات

عدد ١ كوب من مسحوق الحناء.

عبوة واحدة من مشروب الكوكاكولا.

مقدار نصف كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير

ضعي في وعاء عبوة الكوكاكولا، ثم ضيفي إليها مقدار الليمون واخلطيهم ببعض، ومقدار الحناء وامزجي جميع المكونات ببعضها.

قومي بتغطية المكونات بقطعة من القماش وتترك لمدة ٢٤ ساعة.

وزعي الخليط على كامل الشعر، ثم ضعي غطاء على الشعر واتركيه لمدة ثلاث ساعات.

بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء جيدًا، وسوف تلاحظين النتيجة الفورية.

طريقة الكوكاكولا مع ماء الزهر

فضلًا عن ما سبق، يمكنك أيضًا تجربة تلك الطريقة السريعة والغير مكلفة لفرد وتنعيم الشعر، باتباع الآتي:

المكونات

عبوة من الكوكاكولا حسب كثافة وطول الشعر.

مقدار من ماء الزهر بنفس قدر الكوكاكولا.

طريقة التحضير

ضعي في وعاء عميق مقدار كلًا من الكوكاكولا وماء الزهر واخلطيهم ببعض.

وزعي الخليط على الشعر جيدًا من جميع الأجزاء، ودلكي الفروة، والأطراف والجذور لتتأكدي من توزيعه.

وزعي الخليط على الشعر جيدًا من جميع الأجزاء، ودلكي الفروة، والأطراف والجذور لتتأكدي من توزيعه. بعد ذلك مشطي شعرك بشكل مرتب وأربطيه، وضعي غطاء الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين.

اغسلي شعرك بالماء الجاري حتى يصبح نظيفًا، وسوف تبهرك نتيجة الفرد والملمس الناعم.

في ختام مقال فرد الشعر بالكوكاكولا، عرضنا أكثر من طريقة يمكنك الاستعانة بأحدهما، وتطبيقها على النحو المذكور من المكونات وخطوات التحضير، كي تتمكني من تنعيم الشعر وفردة خلال وقت قصير دون مجهود أو مكونات ذات تكلفة عالية.