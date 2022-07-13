ألذ كباب حلة بالفراخ ممكن تاكليه طريقة عمل كباب حلة بالفراخ بالصوص اللذيذ بطعم وريحة رهيبة

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عمر شويل - جدة من الأكلات الرائعة واللذيذة والتي يعشقها كل الناس بلا إستثناء سواء الكبار أو الصغار هي كباب الحلة بالفراخ حيث أن هذه الأكلة تتميز بمذاق شهي، فهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان ومن ضمنها هي البروتينات والفيتامينات وغيرهم، ومن الممكن أن يتم عمل هذه الأكلة بكل سهولة ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة. مكونات عمل كباب الحلة بالفراخ دجاجة واحدة.

ثلاث حبات متوسطة الحجم من البصل.

ثمرة واحدة من الجزر المبشور.

ثمرتان من الطماطم المبشور.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

ثلاث ورقات من ورق اللورا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا وجوزة الطيب.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل والكاري.

كمية مناسبة من الماء المغلي. طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ نقوم أولا بتقطيع الفراخ إلى ثماني قطع ويتم غسلها بطريقة جيدة وبعد ذلك يتم وضع حلة على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

ثم يتم وضع قطع الفراخ في الحلة ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ ونتركها على النار حتى يكون لونها ذهبي غامق من الوجهين.

وبعد ذلك يتم إضافة ثلاث حبات من البصل ويتم تقطيعهم على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونستمر في التقليب ثم نضع الثوم المهروس وثمرة واحدة من الجزر المبشور.

ويتم تقليبهم مع بعض ثم يتم إضافة الطماطم المبشور والفلفل الأخضر وقومي بتقليب جميع المكونات لمدة دقيقتين.

وبعد ذلك يتم وضع الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ والثوم البودر والبصل البودر والكاري والزنجبيل وجوزة الطيب والبابريكا وورق اللورا.

وبعد ذلك يتم وضع الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ والثوم البودر والبصل البودر والكاري والزنجبيل وجوزة الطيب والبابريكا وورق اللورا. وفي النهاية نضيف كمية مناسبة من الماء المغلي ونضع غطاء على الحلة ونترك الفراخ على النار حتى يتم تسويته جيدا.

ثم نقوم برفع الحلة من على النار ويتم تجهيز طبق مناسب للتقديم ونضع به كباب الحلة بالفراخ ويتم تقديمه مباشرة.

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