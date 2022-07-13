نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صوص المشروم للبرجر على أصولها في دقيقتين لأطعم ساندويتشات كالمطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة صوص المشروم للبرجر على طريقة الشيف نورا Nora’s لعمل أشهى ساندويتشات برجر تقدم في عيد الأضحى المبارك سواء في وجبة الغذاء أو العشاء، وكذلك في العزومات أو الخروجات للتنزه، كما سيتم تحضيرها مثل المطاعم تمامًا وستلاحظي إقبال الأطفال والكبار عليها بشكل مبهر، كما وجب التنويه عن القيمة الغذائية لتلك الوجبة الشهية التي تحتوي على كالسيوم وكربوهيدرات وسكريات وألياف وحديد وصوديوم هو ما يجعل الوجبة مشبعة وذات قيمة غذائية عالية، وفي التالي الطريقة الأصلية لعمل صوص المشروم البني بدون كريمة وبمكونات من منزلك.

مكونات صوص المشروم للبرجر البيتي لأشهى ساندويتشات لعيد الأضحى 1443

أولًا علبة من المشروم الفريش.

أيضًا عدد واحد بصلة مبشورة.

عدد ملعقة سكر.

ملعقتين من السمن.

نصف ملعقة زعتر.

مقدار نصف ملعقة ملح.

نصف ملعقة فلفل.

كذلك مقدار ملعقة من الثوم المفروم.

مقدار ملعقتين من الدقيق.

كوب من الشوربة.

2 ملعقة صويا صوص.

طريقة عمل صوص المشروم للبرجر على أصولها شيف نورا Nora’s

أولًا قومي باحضار علبة المشروم الفريش ثم قومي بمسح قطع المشروم باستخدام فوطه مبلله قليلًا، والجدير بالعلم أن المشروم ممنوع غسله نهائيًا. أحضري سكين ثم قومي بإزالة القشرة الخارجية من المشروم جيدًا. يلي ذلك القيام بتقطيع المشروم شرائح صغيره متساوية الشكل والحجم. أيضًا أحضري طاسة على نار متوسطة ثم ضعي بها ملعقين السمن، وقومي بتشويح البصل المبشور داخلها مع إضافة السكر بغرض كرملتها. بعد وصول البصل للون الذهبي قومي بوضع شرائح المشروم وبالتقليب جيدًا. في تلك الخطوة قومي بترك المشروم مدة 4 دقائق ليتم تشويحه مع البصل المكرمل ثم أضيفي له الملح والزعتر والفلفل وبالتقليب جيدًا. كذلك قومي بإضافة الثوم المهروس للطاسة وبالتقليب. في هذه الأثناء قومي بعمل توسعه في منتصف الطاسة وضعي بها ملعقتين الدقيق وقومي بالتقليب حتى يمتزجا. بعد امتزاج المكونات السابقة جيدًا قومي بإضافة كوب الشوربة للطاسة. ستلاحظين أن سمك المزيج بدأ بالثقل أثناء تقليبك للمكونات في الطاسه فقومي بإضافة الصويا صوص ويالتقليب جيدًا حتى تحصلي على القوام المطلوب.

في النهاية قومي بتعبئة صوص المشروم للبرجر في طبق التقديم وقدميه مع ساندويتشات البرجر الشهية، أو أضيفيه مباشرة داخل ساندويتشات البرجر في الأطباق ولا تنسي تزين طبق التقديم بشرائح الليمون وشرائح الفلفل الملون وقدميه إلى أفراد أسرتك ساخن ولذيذ.