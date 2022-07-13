نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أشياء ترفع تركيزك 200% وتجعل مخك أكثر صحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عندما يتعرض الدماغ البشري إلى التشتت، فإن معدل التركيز يقل بشكل ملحوظ تماما، ومع الوقت قد يصاب المخ بالعديد من الآلام والأمراض بسبب كثرة التشتت وربما يتفاقم الأمر إلى الإصابة بأمراض الزها يمر وفقدان الذاكرة.

لذلك من الضروري أن تقوم بتدريب دماغك على التركيز والتخلص من التشتت، وفي هذه المقالة سنعرض لك أفضل الإستراتيجيات والطرق العلمية التي يمكنك القيام بها من أجل التخلص تماما من التشتت ورفع معدل تركيز دماغك إلى 200%.

النوم لمدة لا تقل عن 6 ساعات يوميا

العقل البشري يقوم بالعمل على مدار اليوم لتحليل الكثير من الأمور والمواقف والمدخلات التي تنتج عن الأنشطة اليومية سواء في العمل أو المنزل أو مع الأصدقاء أو حتى في الطرق أثناء التنقل.

لذلك من المهم أن يأخذ المخ قسطا كافيا من الراحة خلال فترة النوم حتى تأخذ الخلايا حقها الكافي من الراحة وبالتالي تكون جاهزة للتركيز في اليوم التالي.

من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها خلال فترة النوم هي إطفاء كافة مصادر الضوء في المكان الذي تنام به، بالإضافة الى إطفاء كافة مصادر الإشارات الكهرومغناطيسية وإغلاق الهاتف والتلفاز وكافة الأجهزة الكهربائية حتى يستطيع مخط الحصول على أكبر درجة من الراحة أثناء النوم.

القراءة التأملية لمدة 30 يوم على الأقل يوميا

عندما تقرأ كتاب تحبه وتركز في كل كلمة وكل حرف تقع عيناك عليه، فإن ذلك يساعد على تدريب عقلك على التركيز بنشبة كبيرة جدا، وهو ما ينعكس على المواقف التي تمر بها خلال يومك وتحاج منك إلى التركيز.

أثناء القراءة درب عقلك على تجاهل أي فكرة تخطر ببالك ليس لها علاقة بالكلام الذي تقرأه، على سبيل المثال ربما تتذكر موقفا سيئا حدث لك بالأمس، هنا يجب عليك فوراً التخلص من التفكير في هذا الموقف والعودة إلى التركيز على ما تقرأه، فإن ذلك يدرب عقلك على التركيز والتخلص من الأفكار المشتتة.

نظم الفواصل الذهنية لزيادة تركيزك

خلال فترة عملك قد تلاحظ أن عقلك في وقت ما يقوم بتذكر بعض الأفكار السلبية التي تتسبب في تشتيتك عن التركيز في العمل بين يديك.

يحدث هذا التشتت في العقل بسبب تركيزه لفترة طويلة على العمل وبالتالي عندما يمتلأ الدماغ بالكثير من المعلومات فإنه يحاول أن يخرج من هذا الضغط بالتفكير في أشياء أخرى.

حتى لا يقوم عقلك بالتشتت إلى أفكار خرجية، حاول أن تخصص فواصل ولو قصيرة خلال يومك في العمل، على سبيل المثال يمكنك أخذ قسطا من الراحلة لمدة 10 دقائق كل ساعة عمل، لكن بشرط ألا تقوم بأي أعمال ذهنية شاقة خلال العشرة دقائق هذه، فإن ذلك يساعد على تفريغ المخ من الضغط النفسي وبالتالي يتحسن التركيز بدرجة ملحوظة.

احذر من التشتت الرقمي الممرض

نحن نعيش في عصر التحول الرقمي الذي أصبح كل شيء يتم فيه عبر الإنترنت، وغالبا ما تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مرة على مدار اليوم، وربما تقضي عليها ساعات يوميا، وهو ما يجعل دماغك يستقبل عدد هائل من الأفكار والمعلومات التي يحصل عليها من المنشورات والإشعارات والتعليقات والمشاركات وغيرها…

من المفيد لدماغك أن تقوم بإلغاء الإشعارات التلقائية التي تظهر على شاشة هاتفك، وبدلا من تلقي الإشعارات يمكنك تخصيص وقت معين خلال يومك للدخول إلى تلك المواقع وتفقد المحتوى داخلها بنفسك.

إشعارات التطبيقات على الهاتف الجوّال من أخطر الأشياء التي تهدد صحة الدماغ والتي حذر منها كبار المسؤولين السابقين في كافة شركات التواصل الاجتماعي في الفيلم الوثائق Social Delma.