نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الخلطة المغربية لتكثيف وتطويل الشعر لحد كعب رجلك وإنبات الفراغات بسرعة الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخلطة المغربية من أفضل الخيارات لتطويل وتكثيف الشعر فمن لا يحب من الفتيات والسيدات الشعر الطويل والكثيف حيث أنه يجمل ويزين المرأة ويجعلها فى أبهى صورة، وتظهرها بشكل جذاب فالخلطة المغربية تتكون من زيت الخروع والثوم المفروم وزيت الجرجير والعسل الأبيض وصفار البيض فلا أحد يختلف على أن الشعر الطويل يزيد من أنوثة المرأة، ويكون سهل وأكثر مرونة فى إبتكار تسريحات جديدة وفى التصفيفات أيضا فكل السيدات تتباهي بالشعر الطويل الطبيعي والصحي دون إستخدام الشعر المستعار خاصة فى المناسبات والحفلات، وتبتعد عن أى منتجات غير طبيعية وضارة تسبب فى تساقط الشعر وتجعل الشعر خفيف، وتعمل على ظهور الشعر الأبيض، وتضعف بصيلات الشعر، ويمكن أن تسبب فى فراغات فى فروة الرأس، وتسبب أيضا تقصف وهيشان الشعر. مكونات خلطة مغربية لتطويل وتكثيف الشعر ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الحنة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الثوم المفروم

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الجرجير

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

واحد صفار البيض

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المايونيز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من اللبن الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من مطحون الحلبة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون طريقة عمل خلطة مغربية لتطويل وتكثيف الشعر فى البداية نقوم بتحضير وعاء ثم نضع فيه الحنة واللبن الزبادي والمايونيز ثم يتم التقليب جيدا.

وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات من زيت الخروع والثوم المفروم وزيت الجرجير والعسل الأبيض وصفار البيض ومطحون الحلبة وزيت الزيتون ثم يتم مزج جميع هذه العناصر مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط متجانس ومتداخل.

ثم نقوم بوضع الخلطة المغربية على الشعر وخاصة في جذور الرأس ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بتنظيف وغسل الشعر بالماء الفاتر للتخلص من آثار الخلطة.

ويكرر وضع تلك الخلطة المغربية يوم بعد يوم، وفى خلال خمسة عشر يوما سوف تحصلي على نتيجة هائلة فى أقل من شهر بإستخدام الخلطة المغربية السحرية والرهيبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة الخلطة المغربية لتكثيف وتطويل الشعر لحد كعب رجلك وإنبات الفراغات بسرعة الصاروخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.