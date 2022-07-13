نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة من الفازلين هتخلي شعرك كثيف وطويل لحد الركب وهينعمه زي الحرير النتيجة ستبهرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتني كل الفتيات والسيدات بالبحث على خلطة طبيعية تساعد على تطويل الشعر القصير فتجد أن من أفضل المواد الطبيعية هو الفازلين الذى يعمل على تطويل الشعر بسرعة كبيرة ويجعله ناعم، ويظهر بشكل لامع وجميل، ويجعل الفازلين الشعر سهل التسريح وسهل التصفيف، ويعمل على تغذية فروة الرأس، ويمنع الفازلين تساقط الشعر، ويخفف من ظهور الشعر الأبيض، ويملئ الفراغات الموجود فى الرأس لذلك سوف نعرض إليكي فى هذا المقال خلطة الفازلين التى تتكون من الفازلين وزيت جوز الهند والزبادي والكركم وزيت الجرجير وزيت الجوجوبا فهذه الخلطة آمنه وفعالة وصحية جدا على الشعر، وتناسب أى نوع من أنواع الشعر سواء الشعر الجاف أو الشعر الخشن أو الشعر المجعد، وهذه الوصفة لها تأثير قوى على الشعر الخشن والقصير فتجعل الشعر طويل وكثيف، فلا داعى إلى إستخدام منتجات تجارية أو خلطات من الكريمات التى تباع بتكاليف باهظة الثمن، وتسبب فى تساقط الشعر من الجذور وظهور الشعر الأبيض، وتزيد من جفاف الشعر فتجعله مقصف فتلك الوصفة يمكن أن تصنعيها فى المنزل بتكلفة بسيطة ومعظم مكوناتها متوفرة فى كل منزل وطريقة عملها سهلة وبسيطة جدا. مكونات خلطة الفازلين لتطويل الشعر ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الكركم

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الجرجير

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الجوجوبا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب طريقة عمل خلطة الفازلين لتطويل الشعر نحضر إناء ثم نضع به الفازلين زيت جوز الهند وزيت الجرجير وزيت الجوجوبا ويتم التقليب.

ثم نقوم بإضافة الزبادي والكركم والنشا والحليب ثم نقوم بمزج هذه المكونات جيدا.

وبعد ذلك نقوم بوضع خلطة الفازلين على الشعر كله ونتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر ويكرر وضع الخلطة ثلاثة مرات في الأسبوع، وسوف نلاحظ الشعر أصبح طويل بعد خمسة عشر يوما من إستخدام خلطة الفازلين السحرية، وظهوره بشكل رائع وجذاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة واحدة من الفازلين هتخلي شعرك كثيف وطويل لحد الركب وهينعمه زي الحرير النتيجة ستبهرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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