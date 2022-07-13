نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين والنشا المعجزة لتفتيح وتبييض جسم العروسة وتقشير الخلايا الميتة في غضون دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحيانا تتعلق ببشرة الجسم مشاكل كثيرة لابد من التخلص منها لأنها قد يكون لها دور في شعور الفتاة بالخجل والإحراج ومن ضمن هذه المشاكل هي إسمرار بشرة الجسم، وكذلك تراكم خلايا الجلد الميتة عليها والتي تجعل لونها داكن وملمسها خشن ولكن توجد عدة مناطق بالجسم تكون بهذا اللون وبشكل ملحوظ ومحرج وهي منطقة البيكيني وأيضا منطقة تحت الإبط وكذلك الركب والأكواع، وبسبب هذا تسعى جميع الفتيات دائما في البحث عن أقوى الأشياء التي تساعد على تفتيح وتقشير الجسم فقد نجد مقشرات كثيرة تعمل على ذلك، فهذه المقشرات تتوافر في كل المحلات ولها أنواع مختلفة فكل المقشرات يكون لها دور كبير جدا في تقشير بشرة الجسم بشكل جيد ومن ثم تعمل على تبييض الجسم، ولكن من المعروف أن المقشرات الجاهزة لا تعطينا النتيجة المطلوبة وغير ذلك فهي ممكن أن تسبب ضرر على المناطق الحساسة نتيجة للمواد الضارة التي تحتوي عليها هذه المقشرات، ولكن لكي يتم الحصول على النتيجة المرغوب فيها يمكننا أن نستخدم خلطة طبيعية. مكونات خلطة الفازلين والنشا لتفتيح وتقشير الجسم ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند. طريقة عمل خلطة الفازلين والنشا لتفتيح وتقشير الجسم قومي بإحضار وعاء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الفازلين ونضيف أيضا ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند ويتم مزج جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

ونقوم بوضع خلطة الفازلين والنشا على الجسم ونتركها حتى تجف تماما ثم قومي بإزالة هذه الخلطة من خلال التدليك على الجسم.

وبعد ذلك يتم غسل بشرة الجسم بإستخدام الماء الفاتر ولابد من تكرار هذه الطريقة مرة واحدة في الإسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة الفازلين والنشا المعجزة لتفتيح وتبييض جسم العروسة وتقشير الخلايا الميتة في غضون دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.