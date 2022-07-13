تمتعي برموش طويلة وكثيفة بصنع ماسكرا طبيعية منزلية بمكونات غير مكلفة وثابتة طوال اليوم

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عمر شويل - جدة تعانى معظم الفتيات والسيدات من الرموش الخفيفة التي تسبب لها الإزعاج والإحراج لذلك نقدم إليكي طريقة عمل ماسكرا طبيعية مكونة من زيت الزيتون وزيت اللوز والنشا والفحم المطحون والكحل المطحون الأسود فهذه الوصفة عند مزجها تصبح ماسكرا طبيعية وآمنه على العيون ويمكن تحضيرها فى المنزل دون أن تكلف الكثير من النقود، وتحضيرها لا يأخذ إلا سوى دقائق فتلك الوصفة تعمل على تصفيف الرموش وتظهر شكل العين بشكل جميل وجذاب وتعمل على تكثيف الرموش الخفيفة، وتعمل أيضا على تطويلها فالماسكرا من أدوات التجميل التى لا تستطيع المرأة الإستغناء عنها لأنها تزيد من جمالها، وتبرز جمال العيون، ولكن تخشى أن تستخدم أى منتجات ضارة تسبب الأذى وتهيج العيون والجفون وتسبب الإلتهابات والإحمرار. مكونات عمل الماسكرا الطبيعية فى المنزل إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفحم المطحون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكحل المطحون الأسود

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من جل الصبار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من شمع العسل

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند

كمية من قطرات الماء

عبوة ماسكرا طريقة عمل ماسكرا طبيعية فى المنزل فى البداية نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نقوم بوضع زيت الزيتون وزيت اللوز وشمع العسل وزيت جوز الهند ثم نقوم برفع هذا الوعاء على نار هادئة حتى يتم التسخين ثم نرفعه من على النار.

ثم نتركه جانبا لكى يبرد وبعد ذلك نقوم بإضافة النشا والزبادي وجل الصبار على خليط الزيوت ويتم التقليب جيدا.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الفحم المطحون والكحل المطحون الأسود وقطرات من الماء وبإستخدام ملعقة خشبية يتم تقليب جميع هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس ومتداخل.

وبإستخدام حقنة نضع خليط الماسكرا فى عبوة نظيفة فارغة، ويتم غلق العبوة جيدا ونتركها فى مكان جاف.

وتمتد صلاحية هذه الماسكرا لمدة أسابيع، وبهذا تصبح الماسكرا الطبيعية جاهزة للإستخدام بإتباع هذه الوصفة الرهيبة والرائعة.

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