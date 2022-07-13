طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ بالصوص البني وبخلطة لذيذة وبطعم يجنن

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عمر شويل - جدة كباب الحلة من المأكولات التي تعتبر بديلة عن تناول اللحمة أو الفراخ وحدها حيث نلاحظ البعض من الناس بل الغالبية من الناس سواء الكبار أو الصغار لا يقبلون على تناول الفراخ وحده لذلك علينا الإستفادة من القمية الغذائية التي توجد في الفراخ حتى يصبح الجسم قوي وقادر على التصلب، ويمكننا عمل الفراخ بالعديد من الأشكال والأصناف المختلفة ولكن تعتبر من الطرق التي تزيد القيمة الغذائية له هو خلطه مع الخضروات التي تجعله بطعم رائع وجميل بالإضافة إلى أنه يزيد من قيمته الغذائية ويمكننا تناول تلك الوجبه في العديد من الاوقات المختلفة سواء تناولها في وجبات الغذاء أو وجبات العشاء وعلينا بتناول الكثير من المقبلات المختلفة بجانبها مثل الأرز أو المكرونة وغيرها من المأكولات المختلفة. مكونات عمل وصفة كباب الحلة بالفراخ قطعتان من صدور الفراخ.

حبتان إثنان من البصل.

حبتان إثنان من الطماطم.

كوب واحد من عصير الطماطم.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

خمسة ملاعق كبيرة من السمنة. طريقة عمل وصفة كباب الحلة بالفراخ أحضري حلة وضعي بها خمسة ملاعق كبيرة من السمنة وضعيها على نار متوسطة الحرارة وضهي بها حبتان إثنان من البصل بعد تقطيعه إلى قطع متوسطة الحجم ثم ضيفي قطعتان من صدور الفراخ مقطعة إلى قطع مكعبات.

بعد وضع تلك المكونين عليكي بالتقليب الجيد وضيفي ثلاث حبات من الفلفل الأخضر وحبتان من الطماطم وعليكي بالتقليب الجيد لهذه المكونات.

ثم عليكي بإضافة كوب واحد من عصير الطماطم وعليكي بإضافة ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ والقرفة ونصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح والفلفل الأسود وعليكي بالتقليب مرة اخرى وضيفي كمية من المرق.

اتركي تلك الحلة على النار حنى تنضج جيدا وعند نضجها عليكي بتفريغ مكونات تلك الحلة في طبق كبير وعليكي بتقديم تلك الوجبة مع العديد من المقبلات المختلفة وعليكي بتناول تلك الوجبة بأشهى طعم.

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