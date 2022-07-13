نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي طول رموشك.. طريقة تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة كأنك وضعتي رموش اصطناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من الفتيات يعتمدن على الرموش الصناعية نتيجة ضعف شعر رموشهن، كما يستخدمن أقلام تحديد الحواجب لجعلها أكثر جاذبية، حيث ينزعجن من عدم ظهور شعر الحواجب والرموش بشكل مميز، ويعتبر ضعف الجسم أو نقص بعض الفيتامينات أو وجود مشاكل صحية السبب الرئيسي في تساقط شعر الحواجب والرموش والرأس، فلذلك يفضل علاج هذه المشاكل أولاً، كما يمكن علاج هذه المشكلة من خلال استخدام وصفة الزيوت الطبيعية المفيدة بدلا من استخدام الأدوات التجميلية الضارة، حيث تساعد الزيوت على تحسين نمو شعر الرموش والحواجب، لذا سوف نوضح لكم وصفة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب.

طريقة تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية

بعد إطلاعك على وصفة تطويل شعر الرموش والحواجب سوف تودعين الأدوات التجميلية التي تستخدمينها لتكثيف شعر الرموش والحواجب، حيث تساعد هذه الوصفة على نمو الشعر وتغذية الجذور لتكثيف الشعر وزيادة جماله، كما إنها وصفة مضمونة وفعالة ولا تحتاج إلى تكلفة كبيرة، ويمكن تحضير الوصفة من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

1 ملعقة من زيت اللوز.

2 ملعقة من جل الصبار.

فرشاة ماسكارا نظيفة.

طريقة تحضير وصفة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

عند ظهور شعر الحواجب والرموش بشكل خفيف يجعل شكل الوجه شاحب اللون وغير جذاب، لذا تضطر معظم الفتيات إلى استخدام الأدوات التجميلية، ولكن لم يعد هذا الأمر الحل الأمثل والأفضل، بل يفضل علاج سبب الضعف، حيث أن خلطة الزيوت السابقة تعد ممتازة لزيادة نمو شعر الرموش والحواجب خلال أيام بسيطة وسوف تغنيكِ عن أقلام التحديد والماسكرا، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.