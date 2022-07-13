نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي فتة الكوارع الشهية بالخل والثوم بالمنزل بطريقة صحية وأضمن من المسمط والمطاعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة فتة الكوارع من أحلي وأطعم أنواع الأكلات الشعبية والشهية والمحبب تناولها في عيد الاضحى المبارك بشكل كبير، وذلك لأنه أحد أهم وأقوى الأطباق الرئيسية علي مائدة الطعام لدي جميع أفراد العائلة وخاصة الكبار في العيد، نظراً لتوافر الكوارع الطازجة بشكل كبير بعد ذبح الأضحية والتي تساعد بشكل كبير علي تناول أفضل وأطعم فتة الكوارع الطازجة والشهية، وهي منتشر تناولها في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير والتي تعتبر أحد أهم الأكلات الشعبية المشهورة في مصر، بجانب السمبن، والحلويات، والمشكل، ولحمة الرأس والعديد من الأكلات الأخري المفيدة للصحة العامة والجسم بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بطريقة أفضل من المسمط والمطاعم الكبري لعمل أحلي وأطعم فتة الكوارع.
طريقة عمل فتة الكوارع ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم فتة الكوارع الشهية واللذيذة والمفضلة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية بشكل كبير، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة الكبار والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية بشكل كبير.
المكونات
- خمسة قطع من الكوارع .
- ثلاث أكواب من الأرز .
- كمية من الماء تناسب سلق الكوارع .
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود .
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح .
- كوبان إثنان من عصير الطماطم .
- ملعقتان كبيرتان من الثوم المهروس .
- ملعقتين كبيرتين من الخل.
طريقة التحضير
- عليكي أولا بتحضير قطع الكوارع وعليكي بتنظيفها جيدا وغسلها ثم أحضري إناء كبير وضعي به كمية من الماء وضعيه على نار عالية الحرارة وبعد الغليان قومي بإضافة قطع الكوارع بها حتي يتم سلقها جيدا.
- بعد ذلك عليكي بتحضير إناء أخر وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الزيت وضعي الأرز وكمية من الماء وأتركي الأرز حتى ينضج جيدا .
- بعد ذلك أحضري طاسة أخرى وضعي بها كمية من الزيت مع ملعقتان كبيرتان من الثوم المهروس ثم نقوم بأبعاد الطاسة من علي النار ونضيف الخل ثم نعيد الطاسة مرة أخرى إلى النار.
- مع عصير الطماطم مع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود والملح وقومي بتقليبهم حتى أن تتمكني من الحصول على قوام كثيف ، بعد ذلك أحضري صينية كبيرة الحجم وضعي بها كمية من العيش المحمص ثم ضيفي ماء السلق الذي تم سلق الكوارع به ثم ضيفي كمية من الأرز.
- ثم ضيفي صلصلة الطماطم بالثوم التي قومنا بتحضيرها ثم نضيف ماء سلق مرة اخرى ثم نضع عليها قطع الكوارع بعد نضجها.
- ويصبح بذلك فتة الكوارع جاهزة لتناولها بطعم جديد وشهي ومختلف ورائع.
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