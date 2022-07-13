نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ألذ كيكة شاي اقتصادية للفطار بمقادير مظبوطة وبطعم هش وخفيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة الشاي من أشهي وألذ الحلويات التي يفضل العديد من الأطفال والسيدات ويفضلون تناولها خاصة في وجبة الإفطار ويفضلون الأطفال أخذها معهم في لانش بوكس المدرسة ولا يفضلون السيدات شرائها من الخارج لأنها تباع بأعلي الأسعار وتحتوي علي مواد حافظةو يفضلون السيدات القيام بها في المنزل بأقل وقت وبأقل جهد وبمكونات قليلة جدا وسهلة وسريعة فكيكة الشاي تحتوي علي البيض الذي يحتوي علي البروتينات واللبن الذي يساعد علي نمو جسم الأطفال وتقوية أسنانهما وهناك العديد من أنواع الكيك مثل كيكة الشوكولاتة وكيكة الفراولة وكيكة الفانيليا وكيكة البرتقال وكيكة العسل وكيكة الزبادي وكيكة الشوفان. مكونات عمل وصفة كيكة الشاي ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الدقيق.

كوب واحد إلا ربع من الزيت.

كوب واحد من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا. طريقة عمل وصفة كيك الشاي احضري الخلاط الكهربائي وضعي به ثلاث حبات من البيض مع كوب واحد من السكر وكوب واحد من الحليب السائل مع كوب واحد من إلا ربع من الزيت وعليكي بخلط وخفق تلك المكونات جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح مخلوط سائل.

بعد ذلك عليكي بتحضير وعاء كبير وضعي به مكونات التي قومنا بخلطها في الخلاط الكهربائي وقومي بوضع كوب واحد من الدقيق مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر مع إضافة ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وعليكي بخفق وعجن تلك المكونات في إتجاه واحد فقط حتى لا يخرج الهواء منها.

بعد ذلك عليكي بتحضير صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بصب خليط الكيك وعليكي اولا بتشغيل الفرن وقومي بتركها حتى تسخن جيدا.

بعد التأكد من سخونة الفرن قومي بإدخال تلك الصينية في الفرن وأتركيها حتى تنضج وترتفع كميتها ثم عند التأكد من النضج عليكي بإخراجها من الفرن وعليكي بتركها حتى تبرد بعد ذلك عليكي بتقطيعها على شكل قطع متساوية وقومي بتقديمها في طبق تقديم وعليكي بتناولها مع الشاي بطعم رائع.

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