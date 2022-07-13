نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجائب القرنفل للشعر بدون صبغات تخلصي من شيب الشعر للابد بطريقة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خلطة القرنفل للتخلص من الشيب هي واحدة من أفضل خلطات العناية بالشعر ، فالشعر الأبيض هو من أكبر الأمور التي تجدها المرأة بعد أن يتقدم بها العمر مشكلة ظهور شعر أبيض في رأسها، وأحيانًا يظهر الشيب في سن مبكرة بسبب بعض الضغوطات النفسية والتوتر العصبي وغيرها، وكان القرنفل أحد النباتات التي يمكن أن نستخدمها في عمل وصفات تخفي آثار الشيب نهائيًا من الشعر وسنقوم بتوضيح طريقة تحضير الوصفة في سطور مقالنا التالية. طريقة عمل خلطة القرنفل للتخلص من الشيب مكونات الوصفة:- ربع كوب كبير من زيت القرنفل.

كوب صغير من زيت السمسم وزيت الخردل.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك. طريقة تحضير الوصفة بالخطوات:- قومي بخلط كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس بشكل كامل ثم قومي بغسل شعرك أو ترطيبه على الأقل.

بعد ذلك قومي بتقسيم شعرك إلى خمسة أقسام وصففيه جيدًا ثم قومي بفرد الخليط بواسطة فرشاة وضع الصبغة.

صففي شعرك مرة أخرى وقومي برفعه على شكل كعكة ثم قومي بتغطيته بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين.

اغسلي شعرك بماء فاتر وكرري هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع والنتيجة ستظهر بعد أسبوع تقريبًا من الاستخدام. أسباب ظهور الشعر الأبيض في الرأس تتعد أسباب ظهور الشعر الأبيض في الرأس ولا يقتصر ذلك على التقدم في العمر ومن بين هذه الأسباب ما يلي:- الإكثار من تناول الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة والإفراط في تناول المشروبات المنبهة مثل الشاي والقهوة والنسكافيه.

التوتر والقلق والضغط النفسي الذي يحدث لنا بسبب مشاكل العمل أو مشاكل الحياه بشكل عام والتي تجعل النفسية في أسوأ حالاتها.

افراط استخدام المرأة في استخدام السشوار (مجفف الشعر) فهو يزيد ويسرّع من عملية نمو الشعر الأبيض في الرأس.

تعرّض الشعر لفترة طويلة وبشكل مباشر لأشعة الليزر كما أن من أبرز أسبابه والأكثر شيوعًا هي الجينات الوراثية.

حدوث أي خلل في عمل الغدة الدرقية أيضًا يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض في الرأس وبشكل سريع.

وكذلك إصابة الإنسان بأحد الأمراض التي تتمثل في البهاق والتصلب الجلدي والأورام الخبيثة.

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