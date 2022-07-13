نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ الجمال.. كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي حضريه في المنزل شد وتبييض الجسم والبشرة في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة عمل كريم لبان الذكر هي واحدة من أكثر الطرق المطلوبة والتي عليها إقبال كبير، حيث يتم بيع هذه الوصفة في محلات التجميل والصيدليات بأسعار مبالغ فيها ولكن يمكنك تحضيرها بنفسك في المنزل بتكلف أقل بكثير من تكلفة شراءها جاهزة، فاللبان الذكر يحتوي في تركيبته على خصائص مفيدة لكل مشاكل البشرة والشعر والجسم بشكل عام، وموضوعنا اليوم خاص بفوائده بالنسبة للبشرة ويمكنك تحضيرها فورًا لاستقبال العيد بوجه مشرق وبشرة ناعمة. طريقة عمل كريم لبان الذكر بخطوات بسيطة مكونات عمل الكريم:- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

عدة حبات من اللبان الذكر.

كوب صغير من الحليب البودرة.

ماء ورد. خطوات عمل الكريم:- أحضري اللبان الذكر وضعيه في كوب صغير به كمية وفيرة من الماء المغلي وقومي بتركه لمدة نصف ساعة منقوعًا في الماء.

بعد ذلك قومي بإضافت النشا وحليب البودرة إلى بعضهما وقلبيهم أولًا بشكل جاف ثم قومي بإضافته مع اللبان الذكر المنقوع في الماء.

قلبي المكونات جيدًا حتى تصبح عبارة عن عجينة طرية وبعد ذلك قومي بوضعها داخل الميكروويف حتى تذوب وتتماسك أكثر.

اشطفي بشرتك ثم قومي بترك الخليط يبرد قليلًا وبعدها ابدئي في فرده على بشرتك ودلكيه وافرديه برفق حتى يتغلغل بشكل جيد إلى البشرة.

اتركيه على بشرتك ليلة كاملة ثم قومي بشطفها في الصباح لأنه من الأفضل أن تقومي بوضعه في الليل حتى لا يتفاعل مع أشعة الشمس في النهار. وصفة النشا والحليب والعسل للبشرة مكونات الوصفة:- أربع ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند.

ملعقة واحدة من العسل الطبيعي.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة. طريقة تحضير الوصفة بالخطوات:- اشطفي بشرتك جيدًا بماء دافئ أو ساخن وبغسول الوجه الخاص بك حتى تنفتح مسام البشرة وتصبح العملية أكثر فعالية.

أضيفي المكونات كلها مع بعضها في علبة صغيرة وقومي بفرده عليها بحركات دائرية صغيرة و اتركيه على البشرة لمدة ربع ساعة.

اشطفي بشرتك جيدًا ثم قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع و من الأفضل استخدامه ليلًا قبل النوم.

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