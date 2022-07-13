نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفازلين معجزة ربانية لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب في أسبوع واحد فقط لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن كل فتاة تهتم بشكل كبير بمظهرها وجمالها وذلك يحتاج منها إلى عناء كبير حتى تصبح بشرتها خالية من أي عيوب أو مشاكل، ومن أهم الأشياء التي تهتم بها كل فتاة هي الرموش والحواجب لانها رمز للجمال وقد تعاني الفتاة من سقوط في شعر الحواجب أو الرموش وتحتاج منها إلى الاهتمام حتي تعمل علي تكثيفها واليوم نقدم لكم مجموعة من الوصفات لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب بكل سهولة. خلطة الفازلين وزيت الزيتون لتكثيف الرموش والحواجب المكونات: ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من الفازلين. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في بولة صغيرة ثم نضيف عليها ملعقتين كبيرتين من الفازلين و ندمجهم مع بعض جيدا.

نضع الخلطة على الحواجب مع التدليك باستخدام أصابع اليدين لمدة عشرة دقائق ثم نتركها لمدة تلت ساعة حتى يتم امتصاص الحواجب للخلطة.

نقوم بتنظيف الحواجب جيدا باستخدام الماء الفاتر ثم يستخدم الماء البارد حتي تعمل على غلق المسام. خلطة الفازلين والليمون المكونات: نستخدم نصف ثمرة من الليمون متوسطة الحجم بعد عصرها.

أربعة ملاعق كبيرة من الفازلين. طريقة التحضير والاستخدام: نضيف عصير نصف ثمرة من الليمون في إناء صغير على أربعة ملاعق كبيرة من الفازلين ونخلطهم مع بعض جيدا.

نضع الخلطة على الحواجب مع التدليك المستمر لمدة خمس دقائق ثم نتركها لمدة 15 دقيقة.

ننظف الحواجب باستخدام الماء الدافئ ثم يجفف الحواجب جيدا ونقوم بترطيب البشرة. خلطة الفازلين والبصل لتكثيف الرموش والحواجب المكونات: ملعقة كبيرة من عصير البصل.

ملعقة كبيرة من الفازلين. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بهرس ثمرة من البصل صغيرة في الحجم حتى نحصل على عصير البصل ثم نضعها في اناء صغير ثم نضيف عليها ملعقة كبيرة من الفازلين ونخلطهم بعض.

نفرد الخلطة على الحواجب ونقوم بتدليك باستخدام أصابع اليدين وذلك لمدة خمس دقائق ثم نترك الخلطة على الحواجب والرموش لمدة عشرة دقائق.

ننظف الحواجب جيدا باستخدام الماء البارد وقد نستخدم غسول مناسب للبشرة حتى يزيل من رائحة البصل بشكل نهائي.

ينصح باتباع تلك الوصفة بشكل متكرر لان البصل من أفضل العناصر الطبيعية التي تعمل على تكثيف الرموش والحواجب.

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