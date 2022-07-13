نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتري الجاهز تاني.. طريقة عمل البرجر علي أصوله وبسر الصنعة بمقادير إقتصادية بطعم يجنن زي المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل برجر المطاعم الشهيرة بدون ما يكش، البرجر من أكثر الوجبات التي تكون طريقة تسويتها سهلة على جميع النساء، لأنه بمجرد وضع قطعة البرجر على الجريل أو الطاسة، في أقل من عشرة دقائق تكون قطعة البرجر جاهزة على الطعام، وتذهب بعض الأسر لتناول ساندوتش البرجر اللذيذ، ولكن للأسف الشديد أصبحت اللحمة المستخدمة في تحضير البرجر غير صحية ولا أمنة على الأطلاق، مع العلم أن أكثر الفئات التي تتناول البرجر هي الأطفال، ونحن نعرف جيدا أن مناعة الأطفال لا تتحمل أي ملوثات على الإطلاق، ولذلك يجب أن نتأكد من نظافة وجودة الطعام قبل تقديمه لهم، ولذلك. قررت ربة المنزل الامتناع عن تناول البرجر من الخارج، وقررت تحضير العجينة في المنزل، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات عجينة البرجر مثل المطاعم الشهير

الأطفال يعشقون تناول البرجر، مع العلم أن البرجر يمكن أن يتم تحضيره باللحمة أو الفراخ، وقامت ربة المنزل بالبحث على جميع وسائل التواصل الإجتماعي لمعرفة الطريقة الصحيحة لتحضير عجينة البرجر الشهيرة، مع العلم أن هناك بعض الأسرار والتكات التي لا يعرفها الكثير منا، ونحن جئنا لكم بهذا المقال لكي يسهل عليكم الأمر، حتى متأكدة أن كل شيء يتناوله أطفالك هو بمكونات طبيعية من البيت، وأنت التي قمتي بتحضيرها بنفسك، والآن سوف نقدم لكم مكونات البرجر:

كيلو من اللحمة.

قطعة من الدوش.

ملعقة كبيرة من التوابل المختلفة.

ملعقة من الملح.

عدد 2 بصلة كبيرة مبشورة.

كمية مناسبة من الفول الصويا.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

خطوات البرجر فيالبيت بكل سهولة

يجب إحضار جميع المكونات قبل في التنفيذ، ويجب اتباع الخطوات القادمة: