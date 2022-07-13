نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبييض.. كريم ميبو مع الليمون لازالة سواد 20 سنه من المناطق الغامقة بالجسم من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة في مقالنا اليوم نقدم وصفة من أفضل وصفات التفتيح والعناية بالبشرة وهي وصفة ميبو والنشا لتفتيح البشرة، حيث أن كريم ميبو هو كريم نقوم بشراءه من الصيدلية وسعره مناسب وغير مكلف ولكن فعاليته كبيرة جدًا في حل مشاكل البشرة لأنه بالرغم من رخص سعره إلا أنه يحتوي على فوائد عظيمة ويُنصح به من قبّل الكثير من أطباء الجلدية والتجميل، وكيفية تحضير الوصفة سنقوم بتحضيرها لكم في سطور مقالنا التالية مع أبرز فوائده. طريقة عمل وصفة كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة مكونات الوصفة:- كريم ميبو جاهز من الصيدلية.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ماء ورد.

عصير ليمون.

كبسولتان من فيتامين A. خطوات تحضير الوصفة:- أحضري علبة كريم قديمة وقومي بتنظيفه وغسلها وتعقيمها ثم تجفيفها بحيث لا يصبح بها أي شوائب أو قطرات من الماء.

ضعي المكونات السابقة داخل العلبة وقلبيهم جيدًا ثم قومي بتغطية العلبة وضعيها داخل الثلاجة لمدة خمس دقائق حتى يتماسك الخليط جيدًا.

بعد ذلك قومي بشطف وجهك أولًا وابدئي في تطبيق الخليط على بشرتك ودلكيه عليها بحركات دائرية لطيفة حتى يدخل إلى البشرة بشكل كامل.

اتركيه على البشرة ليلة كاملة ثم قومي بشطف البشرة في الصباح بماء بارد وغسول الوجه الخاص بك ويمكنك استخدامه مرتين أسبوعيًا. أبرز فوائد كريم ميبو للبشرة يعتبر كريم ميبو من الكريمات التي يدخل في تركيبتها الكثير من العناصر التي لها خصائص مرطبة وهو مفيد للبشرة الجافة بشكل كبير.

كما أنه يحتوي على مواد زيتية وفي نفس الوقت فهو مناسب لأصحاب البشرة الدهنية أيضًا لأن قدرته على امتصاص الدهون من على البشرة كبيرة جدًا.

يخفي التصبغات الموجودة على البشرة من الندوب وآثار الحروق التي تسبب بها أشعة الشمس الحارقة وكذلك يحد من حبوب الشباب.

مرطب جيد للبشرة ويعالج الأمراض الجلدية التي تصيب البشرة من مرض الصدفية والأكزيما ومفيد لجميع المشاكل التي تعاني منها البشرة.

يخلص البشرة من الكلف كما أنه يزيد من نعومتها وتفتيحها ويزيد من نضارتها وإشراقها و ضخ الدم فيها بشكل طبيعي.

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