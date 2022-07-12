طريقة عمل الفشة مع الكبدة في طبق واحد كالمحلات بطعم رائع وريحة تجنن

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الفشة مع الكبدة ، عادًة في عيد الأضحى المبارك تبدأ العديد من الأمهات وربات البيوت يبحثون عن أفضل الوصفات التي يمكن أن يقوموا بتقديمها لأبنائهم، وتعد وصفة الفشة مع الكبدة من ألذ الوصفات التي يمكن أن تقدم في مثل هذه المناسبة، فهي تتميز بمذاق رائع ومحبب لدى العديد من الأشخاص.

طريقة عمل الفشة مع الكبدة

لإعداد هذا الطبق بمذاق رائع لابد من إعداد تلك المكونات ألا وهي:-

نصف كيلو من الفشة النظيفة والمسلوقة.

نصف كيلو من الكبدة.

نصف كيلو من الكلاوي.

خمس فصوص من الثوم.

عصير حبتين من الليمون الطازج.

حبتان من الفلفل الأخضر الرومي.

ملعقتان من السمن.

ملح طعام حسب الحاجة.

ملعقة صغيرة ممسوحة من الفلفل الأسود الناعم.

طريقة التحضير