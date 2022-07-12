نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفشة مع الكبدة في طبق واحد كالمحلات بطعم رائع وريحة تجنن في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل الفشة مع الكبدة ، عادًة في عيد الأضحى المبارك تبدأ العديد من الأمهات وربات البيوت يبحثون عن أفضل الوصفات التي يمكن أن يقوموا بتقديمها لأبنائهم، وتعد وصفة الفشة مع الكبدة من ألذ الوصفات التي يمكن أن تقدم في مثل هذه المناسبة، فهي تتميز بمذاق رائع ومحبب لدى العديد من الأشخاص.
طريقة عمل الفشة مع الكبدة
لإعداد هذا الطبق بمذاق رائع لابد من إعداد تلك المكونات ألا وهي:-
- نصف كيلو من الفشة النظيفة والمسلوقة.
- نصف كيلو من الكبدة.
- نصف كيلو من الكلاوي.
- خمس فصوص من الثوم.
- عصير حبتين من الليمون الطازج.
- حبتان من الفلفل الأخضر الرومي.
- ملعقتان من السمن.
- ملح طعام حسب الحاجة.
- ملعقة صغيرة ممسوحة من الفلفل الأسود الناعم.
طريقة التحضير
- في البداية قومي بتقطيع الكبدة وأيضًا الكلاوي إلى قطع مناسبة ثم اتركيها لتحضير باقي الوصفة ” حلويات المدبح “.
- قومي بتقطيع الفشة التي قد تم سلقها إلى قطع مناسبة واتركيها هي الأخرى لحين الحاجة إليها.
- قومي بوضع مقلاة كبيرة على النار وضعي فيها مقدار السمن حتى تسخن.
- هنا من الضروري أن يتم وضع الثوم بعد القيام بهرسه جيدًا والقيام بتقليبه حتى يذبل دون أن يقوم بتغير لونه.
- ضعي مقدار الكبدة والكلاوي سريعًا مع الثوم وقومي بتقليبهم مع بعضهم جيدًا.
- عندما تبدأ قطع الكبدة والكلاوي في تغير لونها الأحمر قومي بإضافة لهم قطع الفشة مع القيام بتقليبهم مع بعضهم جيدًا.
- ثم قومي بتقطيع الفلفل الحار والفلفل الرومي إلى قطع صغيرة ومن بعدها قومي بإضافتهم إلى مذيج الكبدة والفشة والكلاوي مع القيام بتقليبهم مع بعضهم البعض.
- هنا يجب أن تقومي بإضافة الملح والفلفل الأسود الناعم مع تقليبهم جيدًا.
- بعد تمام نضج كافة المكونات يجب أن نضيف لهم عصير الليمون الطازج ونقوم بتقليبهم مع بعضهم بشكل جيد لتمتزج كافة المكونات مع بعضهم البعض.
- هنا أصبحت الفشة والكلاوي والكبدة في تمام النضج ومن الممكن أن تقدم مع الخبز أو مع المكرونة أو أيضًا مع الأرز الأبيض، هذا بالإضافة إلى السلطة الخضراء أو سلطة الطحينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الفشة مع الكبدة في طبق واحد كالمحلات بطعم رائع وريحة تجنن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.