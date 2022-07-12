نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك الزبادي الأسفنجي الشهي بمقادير أقتصادية وخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الزبادي الأسفنجي الهش بمكونات موجودة في أي منزل بطريقة سهلة لجميع المبتدئين وبأقل تكاليف ممكنة وبأسهل خطوات، تبحث الكثير من الأمهات والبنات عن طريقة عمل كيكة الزبادي الهش الطري وطريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات الذي يتميز بالطعم الخفيف وطعم الشهي المميز، كيك الزبادي الاسفنجي الهش يمكنك ان تقدميها مع وجبة الأفطار مع كوب من الحليب الدافئ خاص لأطفالك أو العصير أو القهوة أو حسب مشروبك المفضل أو كتحلية في المساء مع كوب الشاي أو قهوة اللذيذة للضيوف وسوف تنال هذة الوصفة أعجاب كل أفراد اسرتك ،وفي هذه المقالة سوف نخبركم بمقادير كيك الزبادي الاسفنجي وكيفية عمل وطريقة كيكة الزبادي الاسفنجية الهشة بمقادير أقتصادية وخطوات سهلة وبسيطة بمكونات موجودة في أي منزل.

طريقة عمل كيك الزبادي الأسفنجي

كيكة الزبادي الهشة من ألذ وأطيب الكيك والخفيفة على المعدة ، وبمقادير وطريقة سهلة الصُنع من المطبخ قبل ان نعرف طريقة عمل كيك الزبادي الأسفنجي يجب ان نعرف مقادير كيك الزبادي وهي :

3 حبات من البيض في درجة حرارة الغرفة.

1 كوب من سكر الحبيبات.

رشه من الفانيلا السائلة .

2 علبة زبادي متوسطة الحجم .

نص كوب زيت على زبدة.

كيس من بيكينج باودر.

2 كوب من دقيق المنخول مسبقاً.

رشة ملح.

خطوات تحضير كيك الزبادي

اولاً في الخلاط الكهربائي، قومي بخفق كلاً من البيض مع السكر والفانيليا حتى ينفش تماماً ويصبح هاش وجميع المكونات تتداخل معاً جيداً. ثم بعد ذلك، يُضاف إلى البيض الزيت و الزبادي ويخفقوا مرة أخرى جيدا. ثانياً في طبق كبير نضع البكينج باودر الطحين المنخول ورشة ملح ويقلبوا جيدًا حتى يتمزجوا جميع المكونات معاً . ثم نضع الخليط اللي تم تحضيرة في الخلاط على الدقيق ويقلب جيدا معاً برف حتى يتجانس جميع المكونات جيداً. يُصب الخليط في صينيه فرن مدهونه بزيت وعليها رشة من الدقيق من القاع والجوانب جيدًا حتى لا تلتصق بها الكيك بعد التسوية. تُدخل الصينية بالفرن من الأسفل لمدة 30 دقيقة ثم من الأعلى لمدة 10 دقائق ثم نُخرجها ونتركها لتبرد، وبعد ذلك نقوم بتقطيعها وتقديمها وهكذا نكون انتهينا من طريقة عمل كيك الزبادي الأسفنجي.

سر نجاح كيك الزبادي :