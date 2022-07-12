نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحداكي انك ترميه تانى.. اعرفي استخدامات قشر الليمون السحريه لن تتوقعيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على استخدامات قشر الليمون، حيث أن الليمون هو من أكثر الثمار التي نستهلكها في حياتنا وخصوصًا في الفترة الحالية من انتشار الجراثيم والفيروسات والأوبئة لأن الليمون قدرته على طرد فيروسات الجسم كبيرة ويقوي جهاز الإنسان المناعي، ومع الاستهلاك الكبير هذا نقوم بهدر كمية كبيرة جدًا من قشور الليمون والتي نغفل عن مدى أهميتها وأنه يمكننا استغلالها في شيء نافع من خلال غليها وعمل الوصفات المختلفة وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي.

أبرز استخدامات قشر الليمون

يمكنك استخدام قشور الليمون المبشورة في إضافة نكهات إلى الأطعمة أو طحنه واستخدامه مع التوابل والبهارات التي نضيفها على الأطعمة لإعطاء رائحة ذكية.

كما يمكنك استخدامه في عمل منظف منزلي بإضافة كمية مناسبة من الخل الأبيض مع قشور الليمون وتركهم لمدة أسبوعين ثم قومي بتصفيتهم وابدئي في تلميع وتنظيف الأواني كصابون تنظيف المواعين.

وكذلك يمكنك استخدام قشور الليمون بتقطيعها إلى قطع ونثرها في مناطق مختلفة من المنزل وفي فجوات الحوائط حتى تتخلصي من كل حشرات وصراصير المنزل لأن الليمون يتميز برائحته النفاذة التي تقضي على الحشرات والجراثيم.

كيفية تحضير وصفة قشور الليمون المغلية للتنحيف

يمكنك تحضير وصفة قشر الليمون لتنحيف الجسم والتخلص من الدهون وترهلات البطن والأرداف ويمكنك فعل ذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية:-