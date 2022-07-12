نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتفتيح البشرة اصنعي كريم النشا السحري للتخلص من البقع الداكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كريم النشا السحري من الكريمات القوية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية للحصول على بشرة لامعه وبيضاء كالحليب، كما يتكون هذا الكريم من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي النشا والقهوة ومكونات آخرى، وهنا سوف نقوم بتحضيره بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل دون الحاجة لشراء مستحضرات تجميل باهظة الثمن ومليئة بالمواد الكيميائية التى تؤدي بعد فترة إلى تلف البشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم النشا السحري للحصول على بشرة لامعه وبيضاء كالحليب.

فوائد كريم النشا السحري للبشرة

هناك عدة فوائد كريم النشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يتخلص من الزيوت الزايدة بالبشرة لأصحاب البشرة الدهنية.

يعالج الطفح الجلدي لاحتواءه على خصائص مضادة للإلتهابات.

يطهر الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يخفف من البقع الداكنة في البشرة ويفتحها بشكل ملحوظ.

يقلل من حب الشباب وظهور البثور والرؤوس السوداء.

يتخلص من حروق الشمس المزعجة والآثار الناتجة عنها.

مكونات عمل كريم النشا السحري

للحصول على بشرة بيضاء كالثلج يجب توافر بعض المكونات البسيطة وغير المكلفة لتحضير كريم النشا السحري هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من القهوة.

مقدار ملعقة من النشا.

٣ ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم النشا السحري والحصول على بشرة كالحليب يجب إتباع بعض الخطوات السهلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة من القهوة مع ملعقة من الشوفان المطحون ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة ملاعق من زيت الزيتون مع ملعقة من النشا ونستمر بالتقليب حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذا الكريم على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نغسل الوجه جيداً للتخلص من الشوائب، ثم نقوم بوضع الكريم على البشرة مع التدليك لبضع دقائق مع تركه حتى يجف. بعد ذلك نقوم بشطف الوجه بالماء البارد وسوف نحصل على نتيجة رائعة ومضمونة.

خلطة الليمون لتفتيح الوجه في يوم واحد

سوف نقدم خلطة لتفتيح الوجه في يوم واحد هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نقوم بعصر نصف ليمونة مع خلطها بملعقتين من الماء الفاتر، ثم نغمس بها قطعة قطنية وندهن بها الوجه. نترك الليمون على البشرة لمدة لا تقل عن ١٥دقيقة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر ونجففها جيداً. ثم نضع عليها كريم مرطب ونقوم بتكرار هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعيا حتى نحصل على نتائج رائعة.

فوائد الليمون للبشرة

هناك عدة فوائد لليمون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-