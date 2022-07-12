بمعلقة واحدة من ماسك الكركم السحري فتحي بشرتك وتخلصي من الجلد الميت وبأقل تكلفة

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عمر شويل - جدة طريقة تفتيح الوجه بالكركم، من اهم الأشياء التي تحافظ عليها المرأة دائما هي الحفاظ على بشرتها و جعلها مشرقة، تقوم باستخدام وصفات عديدة للحفاظ على الوجه من الاسمرار أو ظهور الحبوب أو الرؤوس السوداء، وتبحث دائما عن وصفات طبيعية للحفاظ على البشرة بدلا من المواد الكيماوية، لذلك نقدم لكم اليوم خلطات ووصفات رائعة لتفتيح الوجه والحفاظ عليه. وصفة ألكركم مع زيت جوز الهند لبشرة مشرقة ونضرة المكونات ٢ معلقة كبيرة من ألكركم الناعم.

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

معلقة كبيرة من العسل الأبيض. الطريقة نحضر وعاء مخصص لتحضير وصفات التجميل الطبيعية.

نضع العسل مع زيت جوز الهند ونخلطهم جيدا.

نضيف اليهم ألكركم الناعم ونخلط المكونات بشكل جيد حتى يصبح خليط متجانس تماما.

نقوم بتنظيف الوجه بالماء وتجفيفه تماما.

نضع هذا الماسك على الوجه كاملا.

نترك الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة تقريبا.

بعد مرور الوقت المشار إليه نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى نتخلص من الماسك تماما.

يغسل الوجه مرة اخرى بالغسول المخصص للبشرة.

نقوم بتجفيف الوجه بمنشفة قطنية.

يمكن استخدام ماسك الكركم بجوز الهند مرتين أسبوعيا. ماسك ألكركم مع ماء الورد لتفتيح البشرة. المكونات ٣ ملاعق كبيرة من ألكركم الناعم.

ملاعق كبيرة من ماء الورد.

معلقة كبيرة من اللبن الرايب. الطريقة نقوم بمزج المكونات مع بعضها فى إناء واحد.

نخلط المكونات حتى نحصل على مزيج متجانس تماما.

ندخل المزيج فى الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك قليلا.

نضع الماسك على الوجه ونقوم بتوزيعه بشكل جيدا.

نترك الماسك على البشرة حتى يجف تماما.

نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر حتى نتخلص من الماسك نهائيا.

نقوم بغسل الوجه مرة اخرى بغسول الوجه المناسب.

يجفف الوجه جيدا ثم ندهن الوجه بكريم مرطب للبشرة.

يمكن استخدام هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيا. طريقة عمل ماسك الكركم مع جيل الصبار لإزالة البثور والرؤوس السوداء المكونات معلقة كبيرة من الكركم الناعم.

معلقة كبيرة من چل الصبار الطازج. الطريقة نخلط جيل الصبار مع بودرة الكركم جيدا.

نقوم بتوزيع الماسك مكان البثور والرؤوس السوداء فقط.

نترك الماسك على الوجه لمدة ١٠ دقائق.

نقوم بإزالة الماسك بواسطة قطعة من القطن مع الضغط على مكان الرؤوس السوداء.

نغسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة قطنية.

دهن الوجه بزيت مرطب مناسب للبشرة. طريقة تبيض الوجه بالكركم يعتبر الوجه من أهم علامات جمال المرأة التي تبحث دائما عن طرق الحفاظ عليه من الاسمرار أو ظهور الحبوب، وتقوم دائما باستخدام مستحضرات طبية وطبيعية لنضارة بشرتها والعناية بها، فالبعض يستخدم الكريمات ومستحضرات التجميل والبعض يفضل الوصفات الطبيعية، لذلك اليوم نقدم لكم طريقة تفتيح الوجه باستخدام ماسك ألكركم. فوائد الكركم للبشرة يقوم الكركم بتفتيح البشرة وإزاله البقع الغامقة لما يحتويه من مواد مبيضة تعمل علي التفتيح.

يعتبر الكركم من أفضل المقشرات الطبيعية التي تعمل علي تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.

يعمل الكركم علي علاج التصبغات التي تتعرض لها البشرة من خلال التعرض لأشعة الشمس القوية التي تؤدي إلي ظهور البقع الغامقة.

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