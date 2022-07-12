نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف الكرشة في المنزل بمكونات بسيطة وبدون بذل مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الكرشه، تعاني الكثير من السيدات عند تنظيف الكرشه من التعب والإرهاق للوصول إلى أعلى نظافة لها والتخلص من الروائح الكريهة وكذلك الطبقة الغير مرغوب فيها، هذا النوع ينتمي إلى اللحوم فيمكنك الحصول عليها من من الخرفان أو الجاموس، علاوة على ذلك مع وجود عيد الأضحى وكثرة الأضحيات يبحث العديد منهن عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن طرق سهلة وسريعة للحصول على نظافة لا مثيل لها وبأقل جهد، فقد حرص العديد من السيدات إلى اللجوء إلى مكونات بسيطة من المنزل لكي تساعدهم في الحصول على تنظيفها بشكل أسرع وبجودة عالية في النظافة وبأقل التكاليف، حيث يوجد طرق عديدة لتنظيفها وسوف نذكر لحضراتكم البعض منها، وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة تنظيف الكرشة

يمكنك وبكل سهولة القيام بتنظيف الكرشة في المنزل بكل سهولة، دون اللجوء لمحلات الجزارة لتنظيفها وذلك بشكل سهل وسريع ودون دفع مبالغ كبيرة وتوفيرها لحاجة المنزل وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار إناء وإضافة ماء بارد به.

بالإضافة إلى إحضار إناء ملئ بالماء الساخن وإضافة أسبرينه به.

القيام بوضع الكرشة في الماء البارد بضع دقائق ثم إخراجها ووضعها في الإناء الساخن وتنظف لإزالة الطبقة الصعبة وتكرر العملية للوصول إلى أعلى نظافة.

تغسل بعد ذلك جيداً ويتم إحضار إناء ويوضع به ماء وخل وملح وتترك بضعة دقائق ثم تشطف جيداً، وبذلك تكون تكون جاهزة للتسوية.

طرق أخرى لتنظيف الكرشة

يمكنك تنظيف الكرشة باستخدام البيكنج بودر وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار إناء ماء ساخن وإضافة ملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر.

قومي بوضع الكرشة في الإناء لمدة بضع دقائق.

يتم إخراجها وكحتها بالسكين للتخلص من الطبقة الصعبة.

بعد ذلك قومي بإحضار إناء وإضافة الملح والليمون والماء الساخن تترك بضع دقائق للحصول على أعلى نظافة ممكنة.

تشطف جيداً ويتم تهيئتها للتسوية.

في الختام قد تعرفنا على طريقة تنظيف الكرشة بالملح والخل والماء الساخن، كما تعرفنا على تنظيفها بالاسبرين والخل، وكذلك يمكنك تنظيفها بالبيكنج بودر والخل للوصول إلى أعلى نظافة.