اصبغي حواجبك بالقهوة باللون البني الفاتح بأسهل الطرق وأقل التكاليف

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عمر شويل - جدة صبغ الحواجب بالقهوة بكل سهولة ممكنة من خلال البيت، حيث تهتم كل فتاة بشكلها وجمالها، فهي تسعى أن تكون بشرتها مشرقة باستمرار ولافتة للأنظار خاصة إذا كانت عروسة، ومن المتعارف عليه أن الصبغات المصنعة تحتوي على مواد كيميائية تسبب الكثير من الأضرار فيما بعد على الحواجب وبالتالي تظهر الكثير من الفراغات، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة صبغ الحواجب بالقهوة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

صبغ الحواجب بالقهوة باللون البني

يمكن معرفة طريقة صبغ الحواجب بالقهوة والحصول على الشكل المطلوب من خلال اتباع الخطوات التالية، حيث تعد القهوة واحدة من الصبغات الطبيعية التي تعطي نتيجة فعالة للشعر والحواجب وتعطي لون مميز للشعر باللون البني سواء الفاتح أو الغامق، مع إضافة بعض المكونات إليها، فلا تقتصر القهوة على المطبخ فقط، بل تدخل ضمن مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر.

المكونات

ملعقتين من القهوة.

ملعقة من الكاكاو.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من العسل.

وعاء بلاستيك.

طريقة الاستخدام

تمثل طريقة إعداد صبغ الحواجب بالقهوة من خلال الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به كلاً من القهوة مع الكاكاو، ونقلبهم جيداً معاً.

من الضروري استخدام القهوة التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين للحصول على درجة اللون المطلوبة.

وفي حال إذا كنتي تريدين الصبغة فاتحة عليكي وضع كمية أكثر من الكاكاو والعكس.

نضع بعد ذلك ملعقتين من زيت جوز الهند أو من الممكن استبداله بزيت الزيتون أو الجوجوبا.

نقوم بوضع العسل على حسب القوام الذي تريدين الوصول إليه لكي لا يصلح الخليط سائلاً وبالتالي تجده يتساقط على الوجه.

نترك الخليط لمدة 3-5 دقائق قبل الاستخدام من أجل امتزاج المكونات مع بعضها البعض.

يوضع الخليط على الحواجب بشكل مرسوم ونتركه لمدة عدة دقائق حتى تصلي إلى درجة اللون التي ترغبين بها.

يتم بعد ذلك غسل الحواجب بالماء الفاتر للتخلص من الخليط نهائياً.

فوائد القهوة للبشرة والشعر

تعمل القهوة على تفتيح البشرة والتخلص من الشوائب العالقة بها.

تساعد في صبغ الشعر والحواجب باللون البني الجذاب.

تغذي البشرة والشعر بطريقة طبيعية.

لها فعالية في تقشير البشرة وجعلها نضرة.

تضاف لبعض المكونات وتستحدم فيي التخلص من التصبغات وحبوب البشرة.

تدخل ضمن صنع مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل صبغ الحواجب بالقهوة للحصول على شكل حواجب مثالي بعيداً عن الصبغات الكيميائية أو القيام بعمل ميكروبلنديج بأسعار باهظة الثمن، لذلك من الأفضل استخدام وصفات طبيعية ذات مفعول مضمون.