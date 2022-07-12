نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف الممبار بمكون سحري في مطبخك بدون تعب أو إجهاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الممبار، يعشق الكثير الممبار ولذلك يبحث الكثير من السيدات عبر الإنترنت عن طريقة تحضيره بشكل رائع يجذب العديد، ولكن قبل تسوية الممبار لابد من تنظيفها بشكل سليم للتخلص من كافة الروائح الكريهة والحصول على نظافة لا مثيل لها، لذلك يقوم الكثير منهن باستخدام العديد من المكونات الطبيعية الموجودة في المطبخ للحصول على تنظيفه بدون أي روائح، بالإضافة لتنظيف الكرشة أو الكوارع وذلك في أقل وقت وبدون أي مجهود، حيث يعد الممبار هو الأمعاء الدقيقة التي يتم استخراجها من الجاموس أو من البقر وكذلك من الخرفان، فمع وجود الأضاحي في تلك الأيام المباركة يكثر التساؤل حول تنظيفه وطريقة تحضيره بشكل سهل وسريع، لذلك يتم الاستعانة بالعديد من الطرق المنزلية لتنظيفه والتخلص من الرائحة المزعجة به وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة تنظيف الممبار

يمكنك تنظيفه بشكل رائع وسريع وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء وإضافة كل من الملح والخل والماء الساخن.

ثم يتم ترك الممبار بضع دقائق للتخلص من الروائح الكريهة والقضاء على الشوائب العالقة به.

يتم بعد ذلك قلب الممبار وفتح الماء الجاري بداخلة والقيام بتنظيفه جيداً بالملح والتخلص من الدهون الزائدة بواسطة السكين مع الحرص من عدم تقطع الممبار.

بعد ذلك يتم نقعة في ماء بملح وليمون للقضاء نهائياً على الروائح الكريهة.

كما يمكنك استخدام البيكنج بودر لتنظيفه وذلك من خلال القيام القيام بنقع الممبار في ماء ساخن وبه بيكنج بودر والقيام بتنظيفه بواسطة السكين والحرص جيداً من عدم قطعة.

طريقة تحضير الممبار

يمكنك وبكل سهولة تحضيره بشكل سهل وسريع والتمتع بالمذاق اللذيذ المفضل لدى كثير من الأشخاص، وذلك من خلال الآتي:

يتم تحضير الخلطة المكونة من الأرز والطماطم والبصل وكذلك خضرة المحشي ويتم تحضيرها مثل خلطة المحشي والقيام بتقبيلها.

قومي بكل سهولة بحشو الممبار بواسطة القمع للانتهاء من حشية بطريقة سريعة والحرص من عدم امتلاء الممبار حتى لا تتساقط الخلطة.

يتم غلي وعاء كبير من الماء وإضافة البهارات عليها والقيام بوضع الممبار بها وتركة لتمام النضج.

يرفع ويترك ثم يتم تحميره بزيت غزير ثم يقدم ساخناً.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة تنظيف الممبار بعدة طرق للقضاء على الروائح الكريهة وكافة الدهون الزائدة، كما تعرفنا على طريقة تحضيره بكل سهولة للتمتع بمذاق رائع.