بطريقة جديدة حضري صدور الدجاج بصوص روعة مميز ولذيذ

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عمر شويل - جدة بطريقة جديدة حضري صدور الدجاج بصوص روعة وهي وصفة جديدة نقدمها لكي سيدتي، وذلك لكسر الروتين المستمر المتبع عند تحضير شرائح صدور الدجاج عن طريق عمل البانية بالتوابل المعتادة والطريقة العادية، حيث إن استخدام الزيت للتحمير وإعداد الدجاج طريقة غير مستحبة، ولذلك نبحث دائما عن وصفات مفيدة ومغذية وصحية، حتي تستمتع بها دون قلق علي صحتك وفي الوقت نفسة تستمتع بطعام صحي مميز ولذيذ، ومن أجل ضمان الحصول علي القوام المضبوط لصوص الدجاج الابيض عليك متابعة هذا التقرير من موقع ثقفني.

بطريقة جديدة حضري صدور الدجاج بصوص روعة

واحدة من اروع وصفات صدور الدجاج بصوص مميز ولذيذ، هي وصفة الدجاج بالصور الابيض الكريمي الناعم والشهي، والتي تحتاج إلي بعض المكونات التي يمكنك إحضارها بسهولة من اقرب ماركت لديكي، فقط جهزي تلك المكونات وتابعي معنا خطوات التحضير المميزة للصدور الدجاج بوصفة جديدة ممتعة للغاية، وسوف تنال تلك الوصفة اعجاب الاهل والاصدقاء

كوبين من كريمة الطهي.

مشروم حسب الرغبة.

صدور الدجاج.

ملح.

فلفل اسود.

ثوم مفروم.

بصل.

معلقة كبيرة زبدة.

زيت حوالي معلقة كبيرة.

بقدونس للتزيين.

خطوات تحضير صدور الدجاج بالوايت صوص

من أجل الاستمتاع بوصفة صدور الدجاج بالوايت صوص عليكي اتباع تكنيك عمل معين، والذي يبدأ فور توفر صدور الدجاج السميكة والتي يتم تقطيعها باستخدام السكين الحاد لعمل شروخ لضمان وصول الصوص إلي جميع أنسجة الدجاج، والان تابعي معنا الوصفة بشكل اوضح