نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل البيتزا من المنزل مثل المطاعم هشة وخفيفة وقطنية بكل أسرارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتزا من المنزل من أكثر الأكلات الشهية التي اشتهرت كثيرا في الفترة الأخيرة وأصبح هناك الكثير من المطاعم المتخصصة في تحضير البيتزا فهي من الوصفات السريعة واللذيذة والشهية، وهناك الكثير من الأطعمة و النكهات التي أصبحت تضاف على عجينة البيتزا، وأصبح يضاف إليها صوص الشوكولاتة لتبقي وصفة حلوى، ولذلك تحرص الأمهات على تحضيرها في العشاء والغذاء لأنها من الوجبات المفضلة عند الأطفال والشباب جدا، وسنقدم لكم طريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة والقطنية من المنزل بمكونات اقتصادية و بحشوات مختلفة. مقادير البيتزا من المنزل 4 أكواب دقيق.

علبة زبادي.

كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف كوب زيت زيتون

ملعقة كبيرة سكر. للحشوة اختياري جبن مشكلة.

زيتون مخلي مقطع مكعبات.

قطع دجاج.

عصاج لحمة مفرومة.

فلفل رومي ألوان.

طماطم شرائح. طريقة تحضير البيتزا من المنزل في البداية نقوم بنخل الدقيق ولكي تصبح العجينة هشه.

نضع الدقيق في وعاء ونضيف الخميرة والبيكنج بودر والسكر ونقلبهم مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بوضع الزبادي في وعاء كبير ونضيف عليه زيت الزيتون والسكر ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

نسكب الدقيق على الزبادي ونقوم بتقليبهم معا حتى يمتزجا ويصبح الخليط مثل حبات الرمل المبلل.

بعد ذلك بالتدريج مع العجن نقوم بوضع الماء الدافئ.

نستمر في العجن حتى تحصلين على قوام عجينة طري ولين مثل القطن لذلك يفضل العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخل الوعاء ونضع العجينة ونغطيها ونتركها حتى تتخمر لمدة ساعة.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين ونأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت ونفرد قسم من العجينة.

بعد ذلك بالشوكة نقوم بعمل ثقوب في العجينة.

نأتي بصلصة البيتزا ونقوم بتوزيع كبشة من الصلصة على العجينة.

ثم نوزع الجبن المشكلة ثم الحشوة المفضله ثم الفلفل الرومي والزيتون والجبنة المشكلة.

توضع فى الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تتحمر من الأسفل وتخرج ثم تقطع وتقدم للطعام بجانب الكاتشب و المايونيز بالصحة والهنا.

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