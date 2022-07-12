نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كرات جوز الهند للشيف حسن بكل الريكات والحركات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد جوز الهند من الثمار اللذيذة والمحببة للكثير من الأشخاص ويمكن استخدامه في كثير من الحلوى ليُضيف لها مذاق طيب حيث يمكن إدخاله في المكونات أو التزيين به كما له فوائد صحية كثيرة حيث يعد مصدر للمعادن والفيتامينات حيث يحتوي على فيتامين B6 والحديد والعديد من المعادن الأخرى، كما له دور فعال في الحفاظ على صحة القلب، ويساعد على تحسين عملية الهضم والتقليل من مشاكلها، كما يقوي الجهاز المناعي حيث يعد من مضادات الفيروسات، كما له فوائد إيجابية على صحة الدماغ، ويخفض من خطر الإصابة بالسرطان، لكن يجب عدم الإفراط في تناوله حيث يحتوي على قدر وفير من الدهون المشبعة، ويبحث محبي جوز الهند عن طريقة عمل كرات جوز الهند للشيف حسن حيث يعد الشيف حسن من أشهر مُعدين برامج الطبخ الحائزين على ثقة كبيرة لدى جمهور من المتابعين ومحبي حلقات الطبخ المختلفة، تابعوا ما يلي.

مقادير تحضير كرات جوز الهند بطريقة الشيف حسن

كوب واحد كبير من دقيق سميد ناعم.

كوب واحد كبير لبن بودرة.

كوب واحد كبير سكر بودرة.

كوب واحد كبير جوز الهند.

كوب زبدة سايحة باردة.

نصف كوب قشدة.

نصف كوب ملعقتان حليب مكثف.

طريقة التحضير كرات جوز الهند

نضع دقيق السميد وجوز الهند والسكر البودرة وجوز الهند في وعاء مع التقليب جيدًا حتى الامتزاج ودخول كل المكونات داخل بعضها.

نضيف الزبدة والقشطة ونصف كوب لبن مكثف.

التقليب جيدًا حتى يسهل تشكيلها ويمكن بسَّها أيضًا للتأكد من امتزاج المكونات بشكل كافي.

نضيف ملعقتان لبن مكثف مع التقليب.

توضع في الثلاجة مدة نصف ساعة حتى يسهل تشكيلها.

أثناء وضعها في الثلاجة نحضر جوز الهند للتغليف الخارجي، من خلال استخدام كوب جوز هند ويمكن الزيادة حسب الرغبة

ثم نقوم بإضافة ملعقة أو ملعقتان من الكاكاو ويمكن الاستغناء عن الكاكاو حال عدم الرغبة.

التقليب جيدًا حتى امتزاج الكاكاو وجوز الهند.

بعد إخراج الخليط من الثلاجة ونشكلها كرات ثم نضع الكرات في خليط جوز الهند والكاكاو مع دحرجتها حتى تتغلف جيدًا بالخيط.

طريقة تقديم كرات جوز الهند

توضع الكرات في كاسات ورق للتقديم ثم تحفظ في الثلاجة فترة بسيطة، ويمكن أيضًا وضعها في الفرن لتأخذ لون ذهبي حال عدم وضع الكاكاو في التغليف الخارجي، يمكنك الآن الاستمتاع بكرات جوز الهند الشهية وتقديمها كتحلية رائعة للأطفال وتكون ذات طعم رائع ومميز لهم وسيفرحون بها كثيراً.