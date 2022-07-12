نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوعي تشتري السمنه البلدي تاني.. بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمنه فلاحي بطعم أحلي وأوفر من الجاهز في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد السمنة البلدي من أهم العناصر التي تضاف إلى الطعام وتعطي الكثير من الأطعمة طعم ومزاقا مميز، كما أنها تجعل الطعام للذيذ، ولكن تتميز السمنة البلدي الفلاحي بأنها غالية الثمن عن السمنة النباتي، ولا يستطيع جميع السيدات شرائها، ولكن الأن سيدتي يمكنك عمل السمنة البلدي في المنزل بأقل المكونات والتكاليف باستخدام كيلو واحد من الحليب، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم المكونات وطريقة التحضير لعمل السمن الفلاحي زي السمنة الفلاحي التي تباع في المحلات بأقل جهد وتعب.
مكونات تحضير السمنة الفلاحي بالمنزل
تبحث الكثير من السيدات عن أفضل الطرق والوصفات التي يمكن من خلالها عمل السمنة البلدي الفلاحي بالمنزل دون أن تكلفها كثيرا، لذلك سوف نوضح إليكم أهم المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا والتي تكون متوفرة في منزلنا.
- كيلو من الحليب.
- عصير واحد لليمونة.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ربع ملعقة صغيرة من الخل.
- إناء مناسب للخلط.
طريقة تحضير السمنة البلدي في المنزل
وبعد أن تعرفنا معكم في السكور السابقة على أهم المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر قليلة التكاليف، سوف نوضح لكي طريقة التحضير للسمنة البلدي بطريقة نجاحة وسهلة وتعطي لكي نتائج مضمونة، إليكم الخطوات مواضحة كالتالي.
- نقوم بإحضار الوعاء ونضعه على النار ثم نضيف به كيلو الحليب، ونضع بعد ذلك عصير الليمونة.
- نقلب هذا الخليط جيدا حتى تختلط كل هذه المكونات معا ويمتزج الليمون باللبن.
- نضع بعد ذلك ملعقة الخل، ونستمر في التقليب بين الحين والأخر على نار هادئة لنلاحظ تكون كتل من الزبدة داخل الوعاء.
- ثم يتم رفع الوعاء من على النار، ونقوم بعد ذلك بتجميع كتل الزبدة كلها وفصلها عن اللبن، ووضعها في وعاء أخر.
- نترك الزبدة تبرد قليلا ثم نقوم بتحويل الزبدة إلى سمنة فلاحي ، كما يمكن الاحتفاظ بالزبدة الفلاحي لاستخدامها في كثير من الأكلات والحلويات الشهية.
- وبذلك قد أصبح لديكي كمية كبيرة من السمنة الفلاحي بأقل المكونات، ويتم الاحتفاظ بها في برطمانا واستخدامها عند الحاجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اوعي تشتري السمنه البلدي تاني.. بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمنه فلاحي بطعم أحلي وأوفر من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.