نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوعي تشتري السمنه البلدي تاني.. بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمنه فلاحي بطعم أحلي وأوفر من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد السمنة البلدي من أهم العناصر التي تضاف إلى الطعام وتعطي الكثير من الأطعمة طعم ومزاقا مميز، كما أنها تجعل الطعام للذيذ، ولكن تتميز السمنة البلدي الفلاحي بأنها غالية الثمن عن السمنة النباتي، ولا يستطيع جميع السيدات شرائها، ولكن الأن سيدتي يمكنك عمل السمنة البلدي في المنزل بأقل المكونات والتكاليف باستخدام كيلو واحد من الحليب، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم المكونات وطريقة التحضير لعمل السمن الفلاحي زي السمنة الفلاحي التي تباع في المحلات بأقل جهد وتعب.

مكونات تحضير السمنة الفلاحي بالمنزل

تبحث الكثير من السيدات عن أفضل الطرق والوصفات التي يمكن من خلالها عمل السمنة البلدي الفلاحي بالمنزل دون أن تكلفها كثيرا، لذلك سوف نوضح إليكم أهم المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا والتي تكون متوفرة في منزلنا.

كيلو من الحليب.

عصير واحد لليمونة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من الخل.

إناء مناسب للخلط.

طريقة تحضير السمنة البلدي في المنزل

وبعد أن تعرفنا معكم في السكور السابقة على أهم المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر قليلة التكاليف، سوف نوضح لكي طريقة التحضير للسمنة البلدي بطريقة نجاحة وسهلة وتعطي لكي نتائج مضمونة، إليكم الخطوات مواضحة كالتالي.