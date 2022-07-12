نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح.. مقشر القهوة الرهيب لتبيض وشد الوجه وإزالة البقع السوداء والكلف والتجاعيد في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب الكثير من السيدات والفتيات في الحصول على بشرة مشرقة خالية من التجاعيد، وتلجأ إلى شراء منتجات العناية بالبشرة والتي تكلفها الكثير من المبالغ نظرا لأسعارها العالية، والتي يسبب بعضها الكثير من الأضرار للبشرة نظرا لاحتواها على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، أو تلجا بعض السيدات لتفتيح البشرة في مراكز التجميل، والتي تضع بها مقابل جلسة واحدة فقط لتفتيح البشرة الكثير من الأموال، ولكن سوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة طبيعية بمكونات بسيطة وقليلة التكاليف وتعطي لكم نتائج فعالة ومضمونه.

مكونات كريم مقشر القهوة للتبييض وإزالة التجاعيد

تعد وصفة كريم مقشر القهوة من أكثر الوصفات الطبيعية التي يتم عملها بالمنزل وتعطي نتائج فعالة من أول مرة، وتعد مكونات مقشر القهوة موجودة في أغلب منازلنا، ولذلك إليكم المكونات موضحه كالتالي.

ملعقة طعام من القهوة المطحونة، وتكون بدون أي أضافات.

ملعقة وربع كبيرة من النشا المطحون.

عدد 3 لليمونة طازجة.

عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير كريم قشر القهوة

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير كريم القهوة، سوف نوضح لكم كيفية تحضير هذا الكريم الذي يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة نظرا لاحتواه على أهم عنصر وهو القهوة، وإليكم طريقة التحضير كالاتي.

أولا نحضر إناء مخصص للخلط، ونضع به ملعقة القهوة المطحونة.

نقوم بعد ذلك بعصر الثلاث لليمونة على القهوة، ونقلبهم جيدا، ثم تضيف الملعقة وربع من النشا، والثلاث ملاعق من زيت جوز الهند الأصلي.

نقلب كل هذه المكونات معا بشكل جيد حتى تمتزج كل هذه المكونات معا وتصبح خليط واحدا.

طريقة استخدام الوصفة

وبعد أن وضحنا مكونات وكيفية التحضير بطريقة سهلة وبسيطة، إليكم كيفية الاستخدام حتى تعطي نتائج فعالة من أول مرة، وإليكم خطوات الاستخدام موضحه كالتالي.