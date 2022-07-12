طريقة عمل فوم الكابتشينو/ النسكافيه / القهوة نص الكوب رغوة كثيفة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل فوم الكابتشينو / النسكافيه / القهوة في المنزل، سوف تتاح لكي بإمكانيات جدا بسيطة ولأكثر من طريقة، وذلك لتوفير الأموال التي تنفقها يوميا من اجل تناول كوب من القهوة المميزة أو الكابتشينو ذو الرغوة الكثيفة التي يعشقها الجميع، حيث بات بامكانك تحضير نفس المشروب في المنزل باستخدام أدوات بسيطة ومكونات غير مكلفة، خاصة بعد أن أصبحت القهوة وبعض المشروبات الساخنة هي الوسيلة التي يعتمد عليها بعض الأشخاص من اجعل إنعاش العقل والجسد وإكمال يوم عمل طويل.

طريقة عمل فوم الكابتشينو/ النسكافيه / القهوة

لأن طريقة عمل فوم الكابتشينو/ النسكافيه / القهوة تأتي ضمن ما يبحث عنة عشاق المشروبات الساخنة بشكل عام، وعشاق تناول الكافيين بشكل خاص، سوف نوفر لكم الوصفة التي تضمن حصولك علي نص الكوب رغوة كثيفة ومميزة

حليب.

ماء.

سكر.

قهوة.

كابتشينو.

نسكافيه.

زجاجة فارغة.

مضرب نسكافيه.

خطوات تحضير رغوة المشروبات الساخنة في المنزل

من اجل تحضير مشروبك المفضل من القهوة أو النسكافيه أو الكابتشينو، فقط يمكنك اتباع بعض التقنيات البسيطة التي توضحها لكم باكثر من طريقة، حتي تضمن الحصول علي كوب متميز من مشروبك الساخن المعتدل من حيث السكر والرغوة وكمية الحليب

الطريقة الاولي

باستخدام المعلقة قومي بوضع السكر والكابتشينو أو النسكافيه مقدار معلقتين، ومن ثم قومي بوضع بعض قطرات من الماء الساخن، واستمري في التقليب جيدا حتي تحصلي علي كريمة لونها بني فاتح، ومن ثم قومي بوضع الحليب الساخن، مع التقليب باستخدام المعلقة مرة أخري.

الطريقة الثانية

استخدمي زجاجة وقومي بوضع السكر ومعلقتين من بودرة المشروب الذي ترغب فية، ومن ثم بعض من الماء، وقوم برج الزجاجة جيدا مع الاستمرار حتي تحصل علي رغوة كثيفة، يتم وضع الحليب في الكوب ويوضع فوق الحليب الرغوة مع التقليب البسيط بالمعلقة.

الطريقة الثالثة