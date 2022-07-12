نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها بنفس القرمشة فراخ كنتاكي في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد طرق تحضير الفراخ على حسب كل بلد وتعد فراخ كنتاكي من أفضل أنواع الفراخ التي يمكن تحضيرها والذي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال ويقبل الكثير على تناولها في المطاعم بالخارج حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، لذلك يفضل كثير من الأمهات تحضير فراخ كنتاكي في المنزل لأفراد العائلة حتى تضمن المكونات وتحافظ على صحة عائلتها ويبحث الكثير عن طرق تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة وأقل تكلفة، وتحتوي فراخ كنتاكي على قيم غذائية مفيدة للصحة. مقادير عمل فراخ كنتاكي في المنزل فرخة كاملة مقطعة

نصف كوب من الماء

ملعقة واحدة كبيرة من النشا

ملعقة واحدة كبيرة من البصل البودر

ملعقة واحدة كبيرة من الثوم البودر

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقتان صغيرتان من الكركم

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقتان صغيرتان من البابريكا

كوب من الدقيق الأبيض

كمية من الملح

شطة حسب رغبتكم

زيت للقلي طريقة عمل فراخ كنتاكي في المنزل أولا نقوم بغسل الفراخ ونقطعها إلى ثمانية قطع ونتركها حتى تتصفى جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضع به الدقيق الأبيض والنشا والبصل البودر والملح والفلفل الأسود والكركم والثوم البودر والبيكنج باودر والبابريكا والشطة ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نضيف الماء إلى الخليط مع التقليب جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة قليلا لعمل الفراخ مقرمشة.

بعد ذلك نضع قطع الدجاج في الخليط مع دعك الفراخ جيدا.

ثم نضع الدقيق في طبق آخر لكي نضع به الفراخ بعد رفعها من التتبيلة.

بعد ذلك نضع الفراخ في طبق مسطح به دقيق ونغمسه به حتى يتغطى كاملا وكذلك يتم تحضير فراخ كنتاكي شهية.

ثم نحضر طاسة ونضع بها زيت غزير، ثم نضعها على نار متوسطة حتى يسخن ويقدح الزيت.

بعد ذلك نضع به قطع الدجاج ونقوم بتخفيف النار عليها، مع مراعاة تقليب الفراخ على الجانبين حتى تنضج وتتحمر جيدا ويصبح لونها ذهبي ونحصل على دجاج كنتاكي المقرمش.

نرفع قطع دجاج كنتاكي المقرمشة من الزيت على أوراق المطبخ حتى نتخلص من كمية الزيت الزائد.

نضع الفراخ في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. نصائح تحضير فراخ كنتاكي يفضل تتبيل الفراخ قبل طهيها بيوم حتى نحصل على أفضل مذاق.

يمكن قلي دجاج كنتاكي وحفظها في الفريزر لحين استخدامها.

بعد أن تصل الفراخ إلى اللون الذهبي نرفعها من الزيت ونخرجها على مناديل التنشيف.

قلي الدجاج في زيت ساخن للغاية حتى تتماسك الطبقة الخارجية للدجاج.

يجب مراعاة كمية الملح في تتبيلة الفراخ

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