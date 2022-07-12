نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين بانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي فرد وتنعيم وإطالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الناعم كالحرير يعد حلم كثير من الفتيات والنساء والذي تسعي للحصول عليه من خلال الكثير من الطرق، والتي يكون بعضها ضار بالشعر، ويسبب إتلاف الشعر وتساقطه نتيجة شراء منتجات لفرد الشعر الخشن والجاف، والتي لا تسبب سوء الأضرار بالشعر بالإضافة إلى أن المناسب منها يكون بأسعار عالية جدا، أو تقوم بعض السيدات باستخدام مكواة الشعر والتي لا تسبب سوء التألف للشعر، ولكن لا تعلم الكثير من السيدات وصفة كيراتين بأنثينول، والذي يعطي نتائج فعالة لفرد الشعر الخشن والمجعد، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية تحضير هذه الوصفة.

مكونات تحضير كيراتين بأنثينول للشعر الخشن والجاف

يعد كريم بأنثينول من أكثر الكريمات التي تعمل على التخلص من جفاف الشعر والحصول على شعر ناعم كالحرير، ولذلك تبحث الكثير من السيدات عن المكونات التي يمكن بها عمل كريم بأنثينول بالمنزل بأقل التكاليف، وإليكم هذه المكونات موضحه كالتالي.

عدد ثلاثة ملاعق من كريم البأنثينول.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة ونصف من زيت الصبار الخام.

ملعقة ونصف تكون كبيرة من زيت الجرجير.

ملعقة تكون كبيرة من النشا المطحون.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

طريقة تحضير كيراتين بأنثينول بالبيت

بعد أن تعرفنا معكم على أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير كيراتين بأنثينول بالمنزل، والتي تعتبر قليلة التكاليف، إليكم طريقة التحضير موضحه بالخطوات التالية.

أولا نقوم بإحضار وعاء ونضع به ملعقتان الفازلين ونقوم بوضعه على نار هادئة حتى يذوب.

نقوم بعد ذلك بإضافة ملعقتان زيت الزيتون على الفازلين، والملعقة والنصف من زيت الصبار الخام، ونقلب جيدا حتى تمتزج هذه الزيوت بالفازلين.

نضيف بعد ذلك ملعقة النشا، وزيت الجرجير، والثلاث ملاعق من كريم البأنثينول، على الخليط السابق ونستمر في التقليب حتى تمتزج كل هذه المكونات معا بشكل كامل.

طريقة استخدام كيراتين بأنثينول على الشعر

وإليكم كيفية استخدام هذا الكيراتين الذي ينصح به أهم خبراء العناية بالشعر نظرا لقدرته الكبيرة على فرد الشعر موضحا كالتالي.