نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيبقى زي الحرير أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تريد كثير من البنات والسيدات بالظهور بمنظر لائق وشعر صحي وجميل وتبحث كثير من البنات عن طرق مختلفة لفرد الشعر المجعد، وتلجأ الكثير منكم إلى شراء منتجات الكيراتين لفرد الشعر من الخارج ويعتبر الكيراتين بالمكونات الطبيعية من أفضل أنواع المنتجات التي تستخدم في علاج أضرار الشعر الناتجة من استخدام منتجات بها مواد كيميائية وأشعة الشمس الضارة والحرارة التي يتعرض لها الشعر، ويعيد الكيراتين بناء المناطق المتضررة ويزيل التجعد في الشعر ويعمل على لمعان الشعر. مقادير عمل كيراتين النشا لفرد الشعر وتنعيمه خمس ملاعق كبيرة من النشا

ملعقة واحدة صغيرة من العسل

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الذرة طريقة عمل كيراتين النشا لفرد الشعر وتنعيمه نحضر وعاء صغير ونضع به النشا والعسل وزيت الذرة ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نبدأ في توزيع الخليط على فروة الرأس وخصلات الشعر بشكل متساوي، ثم نقوم بعدها بلف الشعر بفوطة قطنية ونتركه لمدة ساعتين على الأقل حتى يتغلغل الخليط داخل فروة الرأس.

بعد ذلك نقوم بشطف الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو المناسب، ثم نقوم بتمشيط الشعر ونتركه حتى يجف طبيعي. مقادير عمل كيراتين اللبن والعسل لفرد الشعر وتنعيمه كوب واحد من اللبن السائل

أربع حبات من الفراولة الطازجة متوسطة الحجم

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الأبيض طريقة تحضير كيراتين اللبن والعسل لفرد الشعر وتنعيمه أولا نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به اللبن والعسل ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نحضر طبق آخر ونضع به الفراولة ونقوم بهرسها جيدا باستخدام ملعقة.

بعد ذلك نقوم بإضافة الفراولة المهروسة إلى الخليط مع الاستمرار في الخلط جيدا حتى نحصل على خليط قوامه ناعم.

ثم نبدأ في توزيع الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور إلى الأطراف بالتساوي، ثم نلفه بالفوطة ونتركه لمدة ساعتين.

بعد ذلك نقوم بإزالة الفوطة، ثم نغسل الشعر جيدا باستخدام الماء ونوع خفيف من الشامبو.

ثم نقوم بتمشيط الشعر باستخدام مشط أسنانه واسعة، ثم نترك الشعر حتى يجف تماما. فوائد فرد الشعر بالكيراتين يقلل استخدام الكيراتين من الشعر المتقصف بسبب استخدام مكواة الشعر والاستشوار.

يساعدنا الكيراتين بالظهور بمظهر جميل ورائع حيث أنه يعمل على فرد خصلات الشعر بشكل طبيعي ويجعله لينا وسهل التمشيط.

يزود بعض أنواع الكيراتين بأنواع مختلفة من البروتين الذي يساعد في زيادة طول الشعر وتغذية فروة الرأس

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيبقى زي الحرير أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.