اسرار عمل أصابع البسبوسة في البيت بكل سهولة مثل الحلواني

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عمر شويل - جدة طريقة عمل أصابع البسبوسة هذا ما نتعرف عليه اليوم من خلال هذا المقال، حيث أن البسبوسة من الحلويات الشرقية الرائعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، وهي من الحلويات التي يمكنك تناولها في كثير من الأوقات بجانب كوب من الشاي أو العصير، والكثير من السيدات يرغبن معرفة طريقة تحضيرها بخطوات صحيحة وسهلة، لذا اليوم من خلال مقالنا نقدم لكم أفضل طريقة لعمل هذه الوصفة.

طريقة عمل أصابع البسبوسة

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل أصابع البسبوسة اللذيذة التي يقبل عليها الكبار والصغار ومكوناتها بسيطة وسهلة، وتتمثل في الآتي:

كوب وربع الكوب من السميد.

نصف كوب من السمنة.

عسل نحل أبيض بمقدار ملعقة كبيرة منه.

نصف كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل أصابع البسبوسة بسهولة ويسر في المنزل، وذلك بدون أي تكاليف وهى من الوصفات التي لا تستغرق وقت في عملها، وخطواتها كالتالي:

يتم إحضار وعاء ونضع به كل المكونات الجافة، وهم السميد والسكر وجوز الهند والبيكنج بودر والفانيليا ورشة الملح.

ويتم خلطهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم بعد ذلك يتم إحضار وعاء آخر ونضع به السمن والعسل.

ويخلط جيدا حتى يتجانس وإن وجد صعوبة في تجانس الخليط نقوم بوضع الخليط على النار حتى يختلط جيدا.

نقوم بوضع المكونات الجافة على هذه الخليط، ويقلب جيدا حتى يتشرب الخليط بالمكونات الجافة.

تعجن البسبوسة برفق حتى تحصلي على عجينة لينة.

يتم دهن صينية من جميع جوانبها بالسمن ثم نضع بها البسبوسة.

ونقوم بالضغط على الصينية من خلال رفعها على الرخام حتى نخرج منها الهواء.

يمكنك تزيين الصينية.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نتركها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج ويحمر وجهها.

بعد النضج نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات فور خروجها.

مكونات عمل الشربات

طريقة عمل الشربات الذي يضيف النكهة اللذيذة للحلويات من خلال مكونات بسيطة جدا، وهي كالآتي:

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

عصير ليمونة

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الشربات في وقت بسيط جدا وبمكونات متوفرة في كل منزل، والخطوات هي كالتالي: