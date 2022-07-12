نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحلية باردة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز وبشكل خرافة وروعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحلية باردة ، من الحلويات الفاخرة والمميزة اللذيذة والشهية، والمحببة والمفضلة لدى الصغار والكبار، كما أنها غنية بالقيمة الغذائية، وتمد الجسم بالطاقة، لما لها من فوائد جمة، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات باستمرار في المناسبات وغيرها، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدلًا من شرائها جاهزة من المحلات لضمان صحتها، ولتكلفتها الباهظة أيضًا، وهي عبارة عن طبقتين طبقة البودنج بالسكويت، وطبقة صوص الشوكولاتة، ثم تزين بالشوكولاتة، وهي تتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها، كما يمكنكم تجربة كيكة الخلاط الاقتصادية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل تحلية باردة بطريقة سهلة، وبألذ الوصفات.
مكونات تحلية باردة
تتكون تحلية باردة من مكونات بسيطة وسهلة تكسبها مذاقها اللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:
- نصف كوب دقيق.
- 4 أكواب حليب.
- 2 صفار بيض بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب نشا.
- كوب سكر.
- علبة بسكويت لسان القط بالكاكاو مقطع مكعبات.
- علبة كريمة خفق بودرة ( 75 جم).
- نصف كوب حليب بارد.
مقادير صوص الشوكولاتة
- باكيت صوص شوكولاتة بودرة (102 جم).
- 2 كوب حليب
للتزيين
- حبيبات شوكولاتة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل تحلية باردة بطريقة سهلة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر حلة، ثم نضيف إليها الحليب وصفار البيض والسكر، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف الدقيق والنشا ونقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط ولا توجد تكتلات.
- ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار بالمضرب اليدوي حتى يغلي الخليط.
- بعد ذلك نتركه حتى يثقل القوام لمدة دقيقتين مع التقليب باستمرار.
- ثم نرفع الحلة من على النار، ونترك الخليط (البودنج) يبرد لمدة 15 دقيقة مع التقليب من وقت لآخر.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه كريمة الخفق والحليب البارد، ثم نقلب باستمرار بالمضرب اليدوي حتى تتجمد الكريمة.
- بعد ذلك نقلب البودنج بالمضرب اليدوي، ثم نضيف إليه الكريمة ونقلب جيدًا حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف إليه مكعبات البسكويت ونخلطهم جيدًا.
- ثم نحضر صينية مقاس 26 سم، ثم نوزع فيها الخليط ونساويه جيدًا.
- بعد ذلك نحضر حلة ونضيف إليها صوص الشوكولاتة البودرة والحليب البارد، ثم نقلب باستمرار بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يغلي الصوص.
- ثم نتركه لمدة دقيقتين على النار بعد الغليان مع التقليب.
- بعد ذلك نرفع الصوص من على النار ونتركه يبرد مع التقليب من وقت لآخر.
- ثم نسكب الصوص في الصينية فوق الطبقة الأولي ونساويه جيدًا.
- ثم نزينها بحبيبات الشوكولاتة.
- بعد ذلك ندخل الصينية في الثلاجة ونتركها حتى يبرد الحلى لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 ساعات.
- ثم نخرج الصينية من الثلاجة.
- ثم نقدم تحلية باردة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحلية باردة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز وبشكل خرافة وروعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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