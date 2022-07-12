نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحلية باردة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز وبشكل خرافة وروعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحلية باردة ، من الحلويات الفاخرة والمميزة اللذيذة والشهية، والمحببة والمفضلة لدى الصغار والكبار، كما أنها غنية بالقيمة الغذائية، وتمد الجسم بالطاقة، لما لها من فوائد جمة، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات باستمرار في المناسبات وغيرها، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدلًا من شرائها جاهزة من المحلات لضمان صحتها، ولتكلفتها الباهظة أيضًا، وهي عبارة عن طبقتين طبقة البودنج بالسكويت، وطبقة صوص الشوكولاتة، ثم تزين بالشوكولاتة، وهي تتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها، كما يمكنكم تجربة كيكة الخلاط الاقتصادية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل تحلية باردة بطريقة سهلة، وبألذ الوصفات.

مكونات تحلية باردة

تتكون تحلية باردة من مكونات بسيطة وسهلة تكسبها مذاقها اللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

نصف كوب دقيق.

4 أكواب حليب.

2 صفار بيض بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب نشا.

كوب سكر.

علبة بسكويت لسان القط بالكاكاو مقطع مكعبات.

علبة كريمة خفق بودرة ( 75 جم).

نصف كوب حليب بارد.

مقادير صوص الشوكولاتة

باكيت صوص شوكولاتة بودرة (102 جم).

2 كوب حليب

للتزيين

حبيبات شوكولاتة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل تحلية باردة بطريقة سهلة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: