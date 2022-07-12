صينية بطاطس بطريقة جديدة إبهري ضيوفك بوصفة مميزة جهزيها في 20 دقيقة

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عمر شويل - جدة صينية بطاطس بطريقة جديدة إبهري ضيوفك بوصفة مميزة، سوف نمكنك من كل وصفة جديدة لتكوني اول من يجربها ويبهر المعازيم، وتعتبر البطاطس عشق لعدد كبير منا، وبعض الأمهات تحب تقديمها للضيوف وخاصة في حالة كانت مضاف اليها اللحم او الدجاج، ولتكني مميزة يجب عليكي اتباع كل ماهو جديد وحصري ليصبح انفراد لديكي، وسوف يسالك كل من يتزوقها لديكي عن الطريقة والمكونات، وتعتبر وصفة البطاطس سهلة وسريعة عند تحضيرها ولن تحتاج الي وقت كبير لتحضير تلك الوصفة، وتعتبر منقذ حيث تتوافر كافة مكوناتها في جميع البيوت ولا تحتاج الي تكلفة لتجهيزها في المنزل.

صينية بطاطس بطريقة جديدة إبهري ضيوفك بوصفة مميزة

جربي وصفة صنية بطاطس بطريقة جديدة إبهري ضيوفك بوصفة مميزة، وسوف نضع لكي اولا المكونات ومن ثم الخطوات بالطريقة اللازمة للتحضير بنحاج، وصفة تحضر في 15 دقيقة فقط.

5 حبات بطاطس وسط.

2 حبة بصل.

2 كوب عصير طماطم.

ملح.

فلفل اسمر.

كمون.

فراخ حسب الرغبة.

خطوات إعداد صينية البطاطس

نضع لكم الآن خطوات إعداد صنية بطاطس بطريقة جديدة إبهري ضيوفك بوصفة مميزة، وذلك بعد عرض المكونات واليكم الخطوات بشرح مفصل

في صينية غير قابل للالتصاق قومي بوضع شراح من البصل المقطع دائري. قومي بوضع البطاطس المقطعة واضيفي التوابل وقلبي كافة المكونات جيدا. الآن عليكي وضع صلصة الطاطم وغطي الصنية واتركيها حتي تنضج. ضعيها تحت الشواية للحصول علي لون مميز. سوف نسعد بتعليقاتكم وتبادل الآراء اسفل الخبر.

البطاطس بالفراخ في المنزل

في حالة كنتي ترغبي في إعداد صينية البطاطس بالفراخ عليكي اتباع الخطوات التالية، والتي يمكنك اعتمادها من اليوم في العزومات، وذلك باعتبارها احدي أشهر الوجبات التي يفضلها العديد من الأفراد، ولا داعي لبذل جهد كبير من اجل تحضير هذة الوصفة، فقط إتبعي تلك الخطوات وسوف تستمتعي بوصفة شهية ومميزة من اعداد يدايكي وفي منزلك، وسوف يستمتع بها ضيوفك بكل تأكيد عند تذوقها للمرة الأولي، ويسالك الجميع عن سر النكهة والطعم الرائع لتلك الوصفة

قومي بتسخين الصنية جيدا وضعي فيها معلقتين زيت، ثم قومي بوضع الفراخ المقطعة الي 4 اجزاء. عليكي النزول بشرائح البصل والتوابل واتركيها لمدة 10 دقائق. قومي بوضع البطاطس الآن وانزلي بعصير الطاطم. اتركيها لتمام النضج لمدة 20 دقيقة ثم ضعيها تحت الشواية.

طريقة عمل البطاطس باللحم

يمكنك كذلك عمل البطاطس بكرات اللحم المفروم، وعليكي، وضع كرات اللحم اولا واتباع الخطوات التالية

قومي بوضع صنية وسخنيها للغاية واضيفي كرات اللحم المتبلة بالملح والفلفل ومضاف اليها بصلة مبشورة. قومي بوضع البطاطس والصلصة. اتركيها 20 دقيقة ثم ضعيها اسفل الشواية.

إضافات مغذية وصحية لصينية البطاطس

بعد إن عرضنا لكم الوصفة الأساسية، يتوجب علينا إن نوضح لكم تلك الاضافات والنكهات المميزة التي قد يحب البعض تجربتها، وهي مغذية ومفيدة للصحة وتمد الاولاد بعناصر غذائية مميزة لبناء الجسم وهي كالتالي

شرائح من الفلفل الملون.

رشة قرفة مع صينية البطاطس بالفراخ، وكذلك بعض من الزعتر.

بطاطس بالفراخ في وعاء فخار

ومن ابرز الأدوات التي يمكن أن تستخدميها في مطبخ، وتعطي لطعامك نكهة مميزة وأكثر قوة وكذلك صحي للغاية، الفخار والذي تستخدمة العديد من السيدات في المطابخ العربية، ويعتبر من الطبيعة ولا يبث مواد غير صحية في الطعم، يمكنك إستخدام الوصفة السابقة وإعدادها في طاجن من الفخار ووضعها بالفرن مباشرة، وسوف تحصلي علي مذاق لن ينسي.

طريقة تعقيم الفراخ والتخلص من الزفارة

يتوجب علي كل سيدة تعد الاكل في المنزل لأبنائها أن تلتزم بكافة المعايير الخاصة بالتطهير والتعقيم للدجاج واللحوم، وذلك عن طريق تحضير محلول مكون من ماء ومعلقتين ممتلئة من الملح وعصير الليمون ومعلقة زنجبيل كبيرة، ومكون إضافي يساعد في جعل اللحم ناعم وشهي وهو السكر.

طريقة حفظ وتخزين الطماطم

ونقدم وصفة سحرية لتخزين وحفظ الطماطم بالفريزر اطول فترة ممكنة، وهي وصفة يبحث عنها بشكل خاص السيدات العاملات، حيث أن الوقت لديهم قصير للغاية، ويمكنكم إتباع تلك الطريقة وحفظها بالفريزر واستخراج كمية حسب الحاجة

في وعاء علي النار قومي بوضع الطاطم بعد غسلها جيدا، واضيفي اليها بعض السكر والملح.

قومي بتسبيكها وتصفيتها واستخدمي علب حفظ مناسبة وضعيها بالفريزر.

نصائح لأمهات من اجل صحة افضل للابناء

ونوجة بعض النصائح للامهات من اجل صحة افضل للاولاد، والتي رصدناها من خلال طبيب للاطفال ومن خبرات بعض الامهات