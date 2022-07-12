بدون زبدة ولا سمنة حضري معمول التمر الاقتصادي بمكونات سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة معمول التمر الاقتصادي، يعتبر المعمول من الحلويات البسيطة و السهلة ويعد من هو من الحلويات التي يمكن تحضيرها بطرق مختلفة عديدة، تختلف كل طريقة عن الأخرى من حيث المكونات المستخدمة، وتعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق وأفضلها فهي لا تحتاج إلي السمنة أو الزبدة أو السميد يتم تحضيره باستخدام الدقيق الأبيض والزيت وبعض من المكونات البسيطة التي تتوفر بكثرة داخل كل منزل وتعتبر من المكونات الغير مكلفة وتعتبر متوفرة بالنسبة للجميع، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل معمول التمر الاقتصادي بخطوات سهلة وبسيطة داخل المنزل.
مكونات عمل معمول التمر الاقتصادي
يتم تحضير معمول التمر من خلال مكونات بسيطة جدًا هي كما يلي:-
- 3 أكواب من الدقيق.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- كوب من الزيت.
للحشو
- نصف كيلو من معجون التمر.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
طريقة التحضير
يتم تحضير معمول التمر الاقتصادي بطريقة سهلة وبسيطة وذلك باتباع الخطوات الاتية:-
- في وعاء كبير نقوم بإضافة البيض والفانيليا، ثم نقوم بخفق المكونات بالمضرب اليدوي.
- ثم نقوم بإضافة السكر ونقلب المكونات حتي تذوب تمامًا، ثم نقوم بإضافة الزيت ونستمر في الخفق حتي تتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بخفق الدقيق مع البيكنج بودر ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجيًا، ثم نجمع المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة سهلة التشكيل.
- نغطى العجينة ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.
طريقة تحضير الحشوة
- في وعاء نقوم بوضع معجون التمر ثم نقوم بإضافة القرفة والزيت.
- ثم نقوم بعجن المكونات مع بعضها البعض حتي يصبح التمر لين وسهل التشكيل.
- نقوم بتشكيل التمر على شكل كرات صغيرة في الحجم، بعد ذلك نقوم بتشكيل عجينة المعمول إلي كرات متوسطة الحجم تتناسب مع حجم كرات التمر.
- نقوم بفرد كرة من كرات المعمول باليد ثم نضع بداخلها حشوة التمر ثم نغلق العجينة على الحشوة جيدًا.
- ثم نقوم بتشكيلها على شكل كرة بين اليدين ثم توضع الكرة في صينية مبطنة بورق الزبدة.
- ثم نكرر نفس الخطوات مع باقي كرات المعمول وحشوة التمر حتي ننتهي من كل الكمية مع مراعاة ترك مسافة بين كل كرة والأخرى داخل الصينية
- ثم نحضر القطاعة المخصصة لعمل المعمول ونضغط بها على كل كرة حتي تأخذ رسمة القالب، يمكن استخدام القالب الخشبي أيضًا المخصص بعمل المعمول حسب الرغبة.
- ثم ندخل صواني المعمول فرن ساخن على درجة حرارة 200 على الرف الشبكي الأوسط، نترك صواني المعمول داخل الفرن حتي تأخذ اللون الذهبي الفاتح لمدة حوالي 12 دقيقة.
- ثم نخرج المعمول من الفرن ويترك حتي يبرد تمامًا ثم يقدم بالهنا والشفا.
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