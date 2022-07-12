نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي صابونة البقدونس في المنزل بنفسك بمكونات بسيطة لتفتيح البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد صابونة البقدونس ، من أفضل أنواع الصابون الطبيعي الذي يساعد علي تفتيح البشرة بشكل ملحوظ، وهي تعتبر طبيعية غير ضارة بالبشرة لأنها لا تحتوي علي أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة، تزيل الشوائب والأوساخ العالقة بالمسام الوسعة في الوجه، فهي تعطي البشرة نضارة وحيوية ونعومة وتجعلها أكثر إشراقاً، تغذي البشرة وتجعلها نظيفة ونقيه ومشرقة وأكثر بيضاً، بعد استخدامك هذه الصابونة سوف تحصلين علي بشرة بيضاء وخالية من التجاعيد والمشاكل، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل صابونة البقدونس في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل صابونة البقدونس

سوف نعرض عليكم من خلال هذه المقالة مكونات عمل هذه الصابونة الرهيبة في التفتيح وهي كما يلي:-

كوب من البقدونس المفروم.

مقدار كوب من الماء.

2 معلقة صغيرة من النشا.

معلقة كبيرة من العسل.

2 معلقة كبيرة من اللبن البودرة.

صابونة جلسرين مبشورة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي طريقة تحضير صابونة البقدونس في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالاتي:-

قومي أولاً بخلط البقدونس والماء والنشا والعسل واللبن البودرة، جيداً مع بعض حتي تصبح المكونات متجانسة تماماً. ثم بعد ذلك قومي بتذويب الصابونة جيداً، من خلال وضعه في إناء علي نار متوسطة. بعد ذلك اضيفي إليها مزيج البقدونس وقلبيه جيداً، بعدها صبي المزيج في قوالب متوافرة لديك كقوالب الحلوى وقوالب مكعبات الثلج. ثم اتركه في الثلاجة لمدة يوم كامل حتي يتجمد كلياً، استخدمي بعد ذلك الصابون الذي حصلت عليه بعد التجميد. استخدمي بعد ذلك للوجه والبشرة المصابة بالنمش والكلف والبقع الداكنة، واتركي رغوة الصابون بعض الوقت، ثم اشطفي بشرتك بالمياه الدافئة.

أهم فوائد صابونة البقدونس الرهيبة للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لهذه الصابونة سوف نتعرف علي بعضها وهي كما يلي:-