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عمر شويل - جدة كيراتين فعال لفرد الشعر المجعد والخشن وتنعيمه في ساعة لشعر ناعم حرير، كثير من السيدات يواجهن مشكلة وتضييع وقت وبذل جهد كبير في تمشيط شعرهن بشكل يومي وخاصةً إذا كان شعرهن مجعد وخشن، ولهذا يكثر البحث عن طرق مختلفة وطبيعية للحصول على شعر ناعم ومفرود لا يأخذ وقت ومجهود في التمشيط، والجدير بالذكر أن هناك طرق ووصفات كيميائية تؤدي نفس الغرض ولكنها تتسبب في ضرر كبير على الشعر، إلا أن أغلب الفتيات تقوم باستخدامها للحصول علي نتيجة سريعة، في حين أنه يمكن الاستغناء عنها بشكل نهائي واستبدالها بمكونات طبيعية آمنة وفي نفس الوقت غير مكلفة.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والخشن يجعله كالحرير في وقت قياسي

تعاني فئة كبيرة من النساء من مشكلة الشعر المجعد والخشن مما يسبب مظهر غير مستحب.

ولذلك تلجأ لطرق فرد وتنعيم الشعر المعروفة مثل الكيراتين والبروتين الصناعي إلا أنه يترك الشعر في حالة سيئة فيما بعد.

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة كيراتين فعال لفرد الشعر ويمنحك شعر مثل ملكات الجمال.

وصفة الموز والزبادي لفرد الشعر المجعد والخشن



يتميز الزبادي باحتوائه على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد في تقوية بصيلات الشعر وترطيبها، بالإضافة إلى عنصر الزنك وحمض اللبنيك يساعدان كثيراً في تنشيط الدورة الدموية التي تعزز نمو الشعر بطريقة صحية.

أما بالنسبة للموز فيساعد كثيراً في ترطيب الشعر وتعزيز تغذيته، وتقوية البصيلات وعدم انتشار التقصف به.

نجد أن زيت الزيتون يحتوي على عناصر غذائية كثيرة تمد الشعر بالتغذية التي يحتاج إليها، مثل: فيتامين A، E، وهذه الفيتامينات تعطي الشعر اللمعان والقوة، ويتم تحضير هذا الماسك كما يلي:

المكونات:

ثمرة موز حجمها متوسط.

عدد 4 ملاعق زيت زيتون طبيعي.

مقدار نصف كوب زبادي.

طريقة التحضير والاستخدام:

بعد تقشير حبة الموز نضعها في وعاء ونهرسها جيداً. ثم نضيف للوعاء كمية الزبادي ونقلب مرة ثانية، بعد ذلك نضيف زيت الزيتون ونخلط المكونات باستمرار لثواني معدودة. بعد ذلك نضع الخليط على الشعر حتى يصل للجذور، ونتركه لمدة ساعة إلا ربع على الشعر. ثم نغسل الشعر جيداً بماء فاتر عدة مرات، ثم بالشامبو المناسب للشعر. ينصح بتكرار هذا الماسك مرتين كل أسبوع لعلاج مشكلة الشعر المجعد.

وصفة زيت اللوز الساخن لفرد الشعر المجعد

يعد زيت اللوز مكون فعال في فرد الشعر وعلاج الخصل من التقصف والانقسام حيث يقوم بتغذية الشعر وحمايته من التلف.

المكونات

مقدار نصف كوب من زيت اللوز الخام.

طريقة التحضير والاستخدام