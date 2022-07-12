نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين فعال لفرد الشعر المجعد والخشن وتنعيمه في ساعة لشعر ناعم حرير في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيراتين فعال لفرد الشعر المجعد والخشن وتنعيمه في ساعة لشعر ناعم حرير، كثير من السيدات يواجهن مشكلة وتضييع وقت وبذل جهد كبير في تمشيط شعرهن بشكل يومي وخاصةً إذا كان شعرهن مجعد وخشن، ولهذا يكثر البحث عن طرق مختلفة وطبيعية للحصول على شعر ناعم ومفرود لا يأخذ وقت ومجهود في التمشيط، والجدير بالذكر أن هناك طرق ووصفات كيميائية تؤدي نفس الغرض ولكنها تتسبب في ضرر كبير على الشعر، إلا أن أغلب الفتيات تقوم باستخدامها للحصول علي نتيجة سريعة، في حين أنه يمكن الاستغناء عنها بشكل نهائي واستبدالها بمكونات طبيعية آمنة وفي نفس الوقت غير مكلفة.
كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والخشن يجعله كالحرير في وقت قياسي
تعاني فئة كبيرة من النساء من مشكلة الشعر المجعد والخشن مما يسبب مظهر غير مستحب.
ولذلك تلجأ لطرق فرد وتنعيم الشعر المعروفة مثل الكيراتين والبروتين الصناعي إلا أنه يترك الشعر في حالة سيئة فيما بعد.
ولهذا سوف أقدم لكم وصفة كيراتين فعال لفرد الشعر ويمنحك شعر مثل ملكات الجمال.
وصفة الموز والزبادي لفرد الشعر المجعد والخشن
يتميز الزبادي باحتوائه على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد في تقوية بصيلات الشعر وترطيبها، بالإضافة إلى عنصر الزنك وحمض اللبنيك يساعدان كثيراً في تنشيط الدورة الدموية التي تعزز نمو الشعر بطريقة صحية.
أما بالنسبة للموز فيساعد كثيراً في ترطيب الشعر وتعزيز تغذيته، وتقوية البصيلات وعدم انتشار التقصف به.
نجد أن زيت الزيتون يحتوي على عناصر غذائية كثيرة تمد الشعر بالتغذية التي يحتاج إليها، مثل: فيتامين A، E، وهذه الفيتامينات تعطي الشعر اللمعان والقوة، ويتم تحضير هذا الماسك كما يلي:
المكونات:
- ثمرة موز حجمها متوسط.
- عدد 4 ملاعق زيت زيتون طبيعي.
- مقدار نصف كوب زبادي.
طريقة التحضير والاستخدام:
- بعد تقشير حبة الموز نضعها في وعاء ونهرسها جيداً.
- ثم نضيف للوعاء كمية الزبادي ونقلب مرة ثانية، بعد ذلك نضيف زيت الزيتون ونخلط المكونات باستمرار لثواني معدودة.
- بعد ذلك نضع الخليط على الشعر حتى يصل للجذور، ونتركه لمدة ساعة إلا ربع على الشعر.
- ثم نغسل الشعر جيداً بماء فاتر عدة مرات، ثم بالشامبو المناسب للشعر.
- ينصح بتكرار هذا الماسك مرتين كل أسبوع لعلاج مشكلة الشعر المجعد.
وصفة زيت اللوز الساخن لفرد الشعر المجعد
يعد زيت اللوز مكون فعال في فرد الشعر وعلاج الخصل من التقصف والانقسام حيث يقوم بتغذية الشعر وحمايته من التلف.
المكونات
- مقدار نصف كوب من زيت اللوز الخام.
طريقة التحضير والاستخدام
- أول خطوة نضع زيت اللوز الخام في وعاء مسموح بتعرضه للحرارة، ثم نضع الوعاء في الميكروويف وهذا بعد ضبط درجة حرارته على أعلى مستوى.
- ثم نترك الزيت بالوعاء في الميكروويف لمدة عشر ثوانِ فقط.
- بعد ذلك نخرج الوعاء بالزيت ونضعها في وعاء آخر ليس ساخن ونتركه جانباً حتى يهدأ وتصبح درجة حرارته ملائمة لوضعه على فروة الرأس.
- ثم نبدأ بتدليك فروة الرأس بالزيت لمدة ربع ساعة، ونتركه على فروة الرأس لمدة ساعة كاملة.
- في النهاية نغسل الشعر بماء فاتر، ويفضل استخدام شامبو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيراتين فعال لفرد الشعر المجعد والخشن وتنعيمه في ساعة لشعر ناعم حرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.