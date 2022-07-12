نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف الكوارع والكرشة بكل سهولة بمكون واحد رخيص لا يخطر على بالكم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب عيد الأضحى يزداد البحث عن الطريقة التي تتبع في تنظيف اللحم والكوارع والكرشة وذلك لأن الكثير من السيدات تعاني من مشكلة كيفية تنظيفهم ولكن لا داعي للقلق بعد اليوم فمن خلال مقالنا سنقدم إليكم خطوات تنظيف الكوارع والكرشة في المنزل خطوة بخطوة.

طريقة تنظيف الكوارع والكرشة في المنزل

يتم تنظيف الكرشة والكوارع بخطوات بسيطة واليوم سنقدم إليكم طريقة تنظيف كل واحدة منهم على حدة وإليكم في السطور الآتية طريقة تنظيف الكرشة في المنزل.

طريقة تنظيف الكرشة

أولًا يتم الحصول على الكرشة ثم يتم غسلها بالمياه العادية بشكل جيد في الحوض. بعد ذلك يتم الحصول على إناء عميق ثم يتم غلي المياه فيه ووضع نصف ملعقة من الكربونات بها. يتم غلق النار وبعد ذلك يتم تبريد الماء حتى يصبح بدرجة حرارة تتحملها اليد وضع الكرشة في المياه وتركها قليلًا ثم يتم تقليبها. بعد ذلك يتم التخلص من كافة الوبر والأوساخ بالاعتماد على سكين ويتم إزالته في عكس اتجاه نمو الوبر وبعد ذلك ستلاحظون أن لون الكرشة بدء في التغير وأصبح نظيف للغاية. وتبدأ خطوات التنظيف من هنا من خلال الحصول على كأس من المياه الساخنة ثم يتم وضع فيه كأس من المياه الباردة ثم بعد ذلك يتم وضع نصف كأس من الخل مع أربعة ملاعق من الملح ثم يتم إضافة عصير الليمون ثم يتم تركهم يتنقعوا في ذلك السائل لعدة ساعات.

بعد ذلك يتم التأكد من التخلص من الباقي من الأطعمة التي لم يقوم الحيوان بهضمها بالإضافة للتخلص من كافة الروائح الغير مرغوبة. يتم اخراج الكرشة من الخليط ويتم غلسها أكثر من مرة في المياه ثم يتم نقعها في المياه ويتم نقعها مرة أخرى. الاستمرار في نقعها في المياه أكثر من مرة. بعد ما يتم الانتهاء من النقع يتم الحصول على إناء ويتم وضع المياه ثم الكرشة وتركها لحين أن يتم غليها. يمكن إضافة فصين من الثوم مع ورق الغاز والزنجبيل والكمون لحين أن يتم التخلص وبشكل نهائي من الروائح السيئة. يتم غسل الكرشة بالمياه ثم يتم طهيها بالطريقة المرغوبة.

كيفية تنظيف الكوارع

يتم تنظيف الكوارع بطريقة أسهل من الكرشة وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في تنظيف الكوارع.

طريقة تنظيف الكوارع في البيت