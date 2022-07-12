26 طريقة سهلة تحافظي بيها على رشاقة جسمك على طول من غير مجهود

مافيش شك ان ممرسة الرياضة والاكل الصحي مهمين عشان نحافظ على وزننا ، ولكن في شوية اسرار بيعملها بعض النساء اللي جسمهم مليان وعايزين يخسوا بتخليهم يخسروا سعرات حرارية اكتر من اي شخص تاني ، وفي نفس الوقت ظاهريا بنلاقيهم مش بيعملوا مجهود كبير ومرهق ومع ذلك بيخسوا ، لكن الحقيقة انك مش هتصدقي عدد الحاجات الصغيرة اللي بيعملوها لحرق السعرات الحرارية ونتجيتها فعالة ، وده اللي هنشاركه معاكم النهاردة ، هنقول لكل البنات الكسولة طرق سهلة لتخسيس الوزن وثبت فعاليتها علميا هتخليكي تحافظي على رشاقة جسمك على طول من غير مجهود.

طرق سهلة لتخسيس الوزن:

1- خدي فيتامين D:

حسب الدراسات اثبتت ان النساء اللي بيعانوا من نقص فيتامين D بيفقدوا الوزن بشكل ابطأ من النساء اللي بياخدوا مكملات 2000 مليجرام من فيتامين D يوميا.

2- اشربي قهوة:

الدراسات اثبتت ان الكافيين بيزود من معدل حرق السعرات الحرارية ، ولكن اتجنبي اضافة الكريمة واللبن كامل الدسم للقهوة.

3- نامي اكتر:

النوم اقل من 4 ساعات على مدار فترة طويلة بيأدي لابطاء عملية التمثيل الغذائي ، والخبراء بينصحوا انك تنامي ما بين 7 – 9 ساعات يوميا.

4- اعملي كل حاجة بايدك:

غسل الاطباق, التنضيف بالمكنسة الكهربائية, الطبخ ، الاعمال المنزلية بشكل عام ، هتساعدك على تخسيس الوزن ، لانها محتاجة مجهود كبير وده هيأدي لحرق السعرات الحرارية.

5- استخدمي جهاز متابعة اللياقة البدنية:

الجهاز ده بيسجل كل النشاط البدني اللي بتعمليه ، حاولي كل اسبوع تزودي نشاطك البدني اكتر من الاسبوع اللي قبله.

6- كلي كميات صغيرة على مدار اليوم:

بالنسبة لمعظم الناس ، الجسم بيستهلك طاقة اكبر لهضم الوجبات الصغيرة كل كام ساعة اكتر من اكل نفس عدد السعرات الحرارية في وجبتين او تلاتة بس في اليوم ، عشان كده بننصحك تقللي كمية الوجبة وتزودي في عدد الوجبات.

7- اتحركي بخطوة سريعة:

امشي دايما بخطوة سريعة كأنك متأخرة على ميعاد مهم.

8- اضحكي:

الضحك بيحرق حوالي 50 سعر حراري لو ضحكتي لمدة 10 – 15 دقيقة يوميا.

9- كلي وجبة الفطار:

وجبة الفطار مهمة جدا لانها بتبدأ تشغل عملية الحرق في الجسم ، بننصحك تاكلي على الفطار بيض, شوفان مع الفاكهة ، وهتلاحظي انك بتوجعي بشكل اقل طول اليوم لو انتظمتي على اكل وجبة فطار كاملة يوميا.

10- اتحركي كل ساعة:

بعد كل ساعة قعدة سواء على الكمبيوتر او على المكتب في الشغل ، قومي اتحركي 5 دقايق ، الطريقة دي هتخليكي تحرقي 100 سعرة حرارية اضافية في اليوم.

11- زودي من اكل الالياف:

الاطعمة منخفضة الكربوهيدرات والغنية بالالياف بتاخد وقت اطول في الهضم مقارنة بباقي الاطعمة ، وده هيخليكي تحسي بالشبع لوقت اطول ويقلل من اكل وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

12- اختاري الطريق الاطول:

وانتي في الشغل وعايزة تروحي الحمام مثلا ، خدي الطريق الاطول اللي يوصلك للمكان ، لو في سلم واسانسير اختاري انك تطلعي على السلم لو حتى درجة سلم واحدة.

13- اتحركي وانتي قعدة:

الحركة وانتي قعدة هتخليكي تقدري تحرقي سعرات حرارية توصل ل 350 سعر حراري اكتر من الشخص اللي بيفضل ثابت ، لو انتي مش بتتحركي او تغيري قعدتك حاولي تخليها عادة عندك ، حركي رجلك وجسمك طول ما انتي قعدة (زي ما احنا بنقول اتململي طول ما انتي قعدة).

14- خلي معاكي شوز فلات او سنيكرز:

في شغلك لو بتلبسي شوز بكعب او مش مريح كفاية ، خلي دايما معاكي شوز فلات او سنيكرز اضافي ، البسيه وانتي راجعة من الشغل هيساعدك تمشي اسرع.

15- متاكليش في وقت متأخر بالليل:

الاكل متأخر من اكتر الحاجات اللي ممكن تزود الوزن ، عشان كده بننصحك تجنب الاكل متأخر قبل النوم على طول.

16- حافظي على ضهرك مفرود:

الوضعية الجيدة للضهر والحفاظ عليه مفرود ومستقيم مش بس هتخليكي تباني اطول واكتر رشاقة ، لكن كمان بتساعد على تقوية عضلات البطن.

17- اشربي اكتر:

الاشخاص اللي بيعانوا من الجفاف ومش بيشربوا ماية كفاية يبعانوا من انخفاض في معدل الحرق ، شرب ماية كفاية على مدار اليوم بيزود معدلات التمثيل الغذائي حوالي 30% ، المفروض تشربي 8 كوبايات ماية يوميا.

18- اتجنبي السكر:

السكر بيحفز الجسم على افراز الانسولين ، واللي بعد كده بينقل السكر اما للخلايا لاستخدامه كطاقة ، او تخزينه على شكل دهون ، عشان كده بننصحك تبعدي عن السكر على قد ما تقدري.

19- اعملي سكوات:

مش شرط تمارين السكوات بس ، ولكن حتى لو هتوطي تجيبي حاجة من على الارض استغلي ده ، وخليها حركة سكوات ، حافظي على ضهرك مستقيم وانحني بالركبتين مش الخصر ، ده بيحمي ضهرك وبيقوي الساقين.

20- امضغي لبان:

مضغ اللبان بيحرق عدد من السعرات الحرارية ، وبيمنعك كمان من انك تقعدي تاكلي (تلقطي) كل شوية ، خصوصا وقت الطبخ.

21- نامي بشكل افضل:

اظهرت الدراسات ان قلة النوم بالليل بتخلي معظم الناس تختار اطعمة اقل تغذية وعالية في السعرات الحرارية ، واظهرت دراسات تانية ان الاشخاص المحرومين من النوم بيتحركوا بشكل اقل.

22- امشي واتكلمي:

لو جاتلك اي مكالمة تليفون ماتفضليش قعدة مكانك قومي امشي طول ما انتي بتتكلمي.

23- تبديل الجوانب:

سواء شايلة شنطة تقيلة على كتفك او طفل على رجلك ، تبديل الجوانب كل 5 دقايق هيساعد على زيادة العضلات.

24- اطبخي اكلك بنفسك:

لما تعملي اكلك بنفسك ده صحي اكتر ليكي ، لانه خلال وقت الطبخ بتقفي على رجلك فترة وبتحرقي سعرات.

25- استرخي:

الاجهاد بيسبب افراز الكورتيزول في الجسم ، وده بيأدي لتخزين سعرات حرارية اكتر على شكل دهون ، خصوصا في منطقة البطن.

26- اتفرجي على التليفزيون اقل:

الاشخاص اللي قللوا فترة قعدتهم قدام التليفزيون للنص حرقوا تقريبا 119 سعرة حرارية اضافية في اليوم ، من غير حتى ما يغيروا في اكلهم.