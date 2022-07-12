26 طريقة سهلة تحافظي بيها على رشاقة جسمك على طول من غير مجهود

مافيش شك ان ممرسة الرياضة والاكل الصحي مهمين عشان نحافظ على وزننا ، ولكن في شوية اسرار بيعملها بعض النساء اللي جسمهم مليان وعايزين يخسوا بتخليهم يخسروا سعرات حرارية اكتر من اي شخص تاني ، وفي نفس الوقت ظاهريا بنلاقيهم مش بيعملوا مجهود كبير ومرهق ومع ذلك بيخسوا ، لكن الحقيقة انك مش هتصدقي عدد الحاجات الصغيرة اللي بيعملوها لحرق السعرات الحرارية ونتجيتها فعالة ، وده اللي هنشاركه معاكم النهاردة ، هنقول لكل البنات الكسولة طرق سهلة لتخسيس الوزن وثبت فعاليتها علميا هتخليكي تحافظي على رشاقة جسمك على طول من غير مجهود.
طرق سهلة لتخسيس الوزن:
1- خدي فيتامين D:
حسب الدراسات اثبتت ان النساء اللي بيعانوا من نقص فيتامين D بيفقدوا الوزن بشكل ابطأ من النساء اللي بياخدوا مكملات 2000 مليجرام من فيتامين D يوميا.
2- اشربي قهوة:
الدراسات اثبتت ان الكافيين بيزود من معدل حرق السعرات الحرارية ، ولكن اتجنبي اضافة الكريمة واللبن كامل الدسم للقهوة.
3- نامي اكتر:
النوم اقل من 4 ساعات على مدار فترة طويلة بيأدي لابطاء عملية التمثيل الغذائي ، والخبراء بينصحوا انك تنامي ما بين 7 – 9 ساعات يوميا.
4- اعملي كل حاجة بايدك:
غسل الاطباق, التنضيف بالمكنسة الكهربائية, الطبخ ، الاعمال المنزلية بشكل عام ، هتساعدك على تخسيس الوزن ، لانها محتاجة مجهود كبير وده هيأدي لحرق السعرات الحرارية.
5- استخدمي جهاز متابعة اللياقة البدنية:
الجهاز ده بيسجل كل النشاط البدني اللي بتعمليه ، حاولي كل اسبوع تزودي نشاطك البدني اكتر من الاسبوع اللي قبله.
6- كلي كميات صغيرة على مدار اليوم:
بالنسبة لمعظم الناس ، الجسم بيستهلك طاقة اكبر لهضم الوجبات الصغيرة كل كام ساعة اكتر من اكل نفس عدد السعرات الحرارية في وجبتين او تلاتة بس في اليوم ، عشان كده بننصحك تقللي كمية الوجبة وتزودي في عدد الوجبات.
7- اتحركي بخطوة سريعة:
امشي دايما بخطوة سريعة كأنك متأخرة على ميعاد مهم.
8- اضحكي:
الضحك بيحرق حوالي 50 سعر حراري لو ضحكتي لمدة 10 – 15 دقيقة يوميا.
9- كلي وجبة الفطار:
وجبة الفطار مهمة جدا لانها بتبدأ تشغل عملية الحرق في الجسم ، بننصحك تاكلي على الفطار بيض, شوفان مع الفاكهة ، وهتلاحظي انك بتوجعي بشكل اقل طول اليوم لو انتظمتي على اكل وجبة فطار كاملة يوميا.
10- اتحركي كل ساعة:
بعد كل ساعة قعدة سواء على الكمبيوتر او على المكتب في الشغل ، قومي اتحركي 5 دقايق ، الطريقة دي هتخليكي تحرقي 100 سعرة حرارية اضافية في اليوم.
11- زودي من اكل الالياف:
الاطعمة منخفضة الكربوهيدرات والغنية بالالياف بتاخد وقت اطول في الهضم مقارنة بباقي الاطعمة ، وده هيخليكي تحسي بالشبع لوقت اطول ويقلل من اكل وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية.
12- اختاري الطريق الاطول:
وانتي في الشغل وعايزة تروحي الحمام مثلا ، خدي الطريق الاطول اللي يوصلك للمكان ، لو في سلم واسانسير اختاري انك تطلعي على السلم لو حتى درجة سلم واحدة.
13- اتحركي وانتي قعدة:
الحركة وانتي قعدة هتخليكي تقدري تحرقي سعرات حرارية توصل ل 350 سعر حراري اكتر من الشخص اللي بيفضل ثابت ، لو انتي مش بتتحركي او تغيري قعدتك حاولي تخليها عادة عندك ، حركي رجلك وجسمك طول ما انتي قعدة (زي ما احنا بنقول اتململي طول ما انتي قعدة).
14- خلي معاكي شوز فلات او سنيكرز:
في شغلك لو بتلبسي شوز بكعب او مش مريح كفاية ، خلي دايما معاكي شوز فلات او سنيكرز اضافي ، البسيه وانتي راجعة من الشغل هيساعدك تمشي اسرع.
15- متاكليش في وقت متأخر بالليل:
الاكل متأخر من اكتر الحاجات اللي ممكن تزود الوزن ، عشان كده بننصحك تجنب الاكل متأخر قبل النوم على طول.
16- حافظي على ضهرك مفرود:
الوضعية الجيدة للضهر والحفاظ عليه مفرود ومستقيم مش بس هتخليكي تباني اطول واكتر رشاقة ، لكن كمان بتساعد على تقوية عضلات البطن.
17- اشربي اكتر:
الاشخاص اللي بيعانوا من الجفاف ومش بيشربوا ماية كفاية يبعانوا من انخفاض في معدل الحرق ، شرب ماية كفاية على مدار اليوم بيزود معدلات التمثيل الغذائي حوالي 30% ، المفروض تشربي 8 كوبايات ماية يوميا.
18- اتجنبي السكر:
السكر بيحفز الجسم على افراز الانسولين ، واللي بعد كده بينقل السكر اما للخلايا لاستخدامه كطاقة ، او تخزينه على شكل دهون ، عشان كده بننصحك تبعدي عن السكر على قد ما تقدري.
19- اعملي سكوات:
مش شرط تمارين السكوات بس ، ولكن حتى لو هتوطي تجيبي حاجة من على الارض استغلي ده ، وخليها حركة سكوات ، حافظي على ضهرك مستقيم وانحني بالركبتين مش الخصر ، ده بيحمي ضهرك وبيقوي الساقين.
20- امضغي لبان:
مضغ اللبان بيحرق عدد من السعرات الحرارية ، وبيمنعك كمان من انك تقعدي تاكلي (تلقطي) كل شوية ، خصوصا وقت الطبخ.
21- نامي بشكل افضل:
اظهرت الدراسات ان قلة النوم بالليل بتخلي معظم الناس تختار اطعمة اقل تغذية وعالية في السعرات الحرارية ، واظهرت دراسات تانية ان الاشخاص المحرومين من النوم بيتحركوا بشكل اقل.
22- امشي واتكلمي:
لو جاتلك اي مكالمة تليفون ماتفضليش قعدة مكانك قومي امشي طول ما انتي بتتكلمي.
23- تبديل الجوانب:
سواء شايلة شنطة تقيلة على كتفك او طفل على رجلك ، تبديل الجوانب كل 5 دقايق هيساعد على زيادة العضلات.
24- اطبخي اكلك بنفسك:
لما تعملي اكلك بنفسك ده صحي اكتر ليكي ، لانه خلال وقت الطبخ بتقفي على رجلك فترة وبتحرقي سعرات.
25- استرخي:
الاجهاد بيسبب افراز الكورتيزول في الجسم ، وده بيأدي لتخزين سعرات حرارية اكتر على شكل دهون ، خصوصا في منطقة البطن.
26- اتفرجي على التليفزيون اقل:
الاشخاص اللي قللوا فترة قعدتهم قدام التليفزيون للنص حرقوا تقريبا 119 سعرة حرارية اضافية في اليوم ، من غير حتى ما يغيروا في اكلهم.
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