ماسك النشا والقرنفل روعة في تبييض البشرة وإزالة تجاعيد السنين

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عمر شويل - جدة يعتبر ماسك النشا والقرنفل من أقوى الماسكات الطبيعية التي تحافظ على نضارة وحماية البشرة من التجاعيد المبكرة التي تصيب البشرة في مرحلة الشباب، كما يساعد على إزالة البثور السوداء التي تشوه مظهر البشرة، وهو من أفل الماسكات الطبيعية التي تقلل من ظهور الخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً، ويحارب البكتيريا والجراثيم المسببة للبثور السوداء وهى تتراكم داخل المسام الواسعة بكثرة، كما يساعد على تجديد خلايا البشرة التالفة بفضل احتوائه على مواد طبيعية تساعد على حل جميع المشاكل التي تواجهها، وطريقة تحضير الماسك بالمنزل سهلة وبسيطة تجعلنا قوم بصنعه بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة عمل ماسك النشا والقرنفل الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل مبهر وجميل.

مكونات عمل ماسك النشا والقرنفل السحري

يحتوي الماسك على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الزبادي. مقدار ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من القرنفل. مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا والقرنفل الرهيب لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة بكل سهولة وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي ويترك حتى يجف تماماً.

نترك الماسك على الوجه على الوجه لمدة 25 دقيقة، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

يفضل وضع الماسك على الوجه كل يوم على البشرة حتى نجعل البشرة جميلة وصافية طول العمر.

فوائد ماسك النشا والقرنفل للبشرة

يحتوي الكريم على بعض الفوائد الرهيبة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يساعد على تبييض البشرة وتوحيد لونها. يزيل التجاعيد من البشرة نهائياً. كما يعمل على غلق المسام الواسعة التي تسبب نمو البكتريا داخلها. يقضي تماماً على الخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه أكبر سناً. يحارب علامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة. كما يزيد من جمال وحيوية البشرة ويقضي على الاسمرار نهائياً. يجعل الوجه مشدود ويزيل التجاعيد المبكرة. كما يساعد على إزالة البقع الداكنة الناتجة عن حروق الشمس.

ماسك القرنفل والزبادي لتفتيح البشرة