نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ما تشرب نقطة زيت طريقة قلي البطاطس الصحية أحلى و ألذ من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البطاطس المقلية من أكثر الأكلات التى نالت شعبية كبيرة للأطفال والكبار، لما لها من طعم خفيف ومذاق مقرمش ولذيذ يكسبها الطعم الحلو والمميز، ويعد قلى البطاطس فى الزيت من الأشياء الغير صحية، ويمكن أن نعد بطاطس مقلية بطريقة صحية تغنيك عن قليها فى الزيت وتعطيك نتائج مذهله تنال إعجاب الأطفال وتكون صحية أكثر على المعدة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل البطاطس المقلية بطريقة صحية ومفيدة.

البطاطس المقلية من أحب الأكلات التي يعشقونها الأطفال ويرغبون باستمرار فى تناولها، ولكنها تتسبب فى ألم فى المعدة بسبب امتصاصها لكثير من الزيت عند طهيها، ويوجد طريقة لقلى البطاطس بدون زيت وهذه الوصفة صحية أكثر لأولادنا، لذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة وصفة لقلى البطاطس بدون زيت بطريقة سهلة وبسيطة.

وصفة لعمل البطاطس المقلية بطريقة صحية

المكونات

بطاطس مقطعة صوابع.

معلقة زيت زيتون.

معلقة صغيرة فلفل أسود.

معلقة صغيرة ملح.

معلقة كبيرة بابريكا.

معلقة صغيرة ثوم باودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

تحضير وصفة البطاطس المقلية بطريقة صحية

نحضر بولة كبيرة ونضع بداخلها البطاطس المقطعة صوابع.

نحضر بولة صغيرة ونضع زيت الزيتون، ثم نضيف الفلفل الأسود والملح والبابريكا والثوم الباودر والبصل البودر ونقلبهم فى الزيت جيداً، ثم نضعها على أصابع البطاطس ونضعهم فى صينية ونتركها فى الفريزر لمدة عشر دقائق.

نضع صينية البطاطس فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج ويحمر وجهها، ثم تقدم ساخنة بالهنا والشفا.

هذه الطريقة سوف يحبونها الأطفال كثيراً لما لها من طعم وصوص يكسبها القوام والطعم اللذيذ، كما أن هذه الوصفة صحية ومفيدة ولا تمتص زيت كثير لطهيها فى الزيت، لذلك ننصحك سيدتى بتطبيق هذه الوصفة لأولادنا لتتمتعوا بالطعم المقرمش من الخارج و الهش من الداخل.

وصفة أخرى صحية لقلى البطاطس

نقطع البطاطس إلى أصابع طويلة ونضعها فى إناء مملوء بالماء ونرفعها على النار ونقوم يسبقها نصف تسوية.

نقوم بتصفية البطاطس من الماء، ثم نضعها على ورق الزبدة ونرش عليها الكمون والملح ونضعها فى الفرن حتى تكتمل تسويتها.

هذه الطريقة من اسهل الوصفات التى تقدم لإعداد البطاطس الصحية بدون زيت، حيث أن الزيت يؤثر على المعدة ويصاحبها الم فى البطن، كما أن إعداد البطاطس فى الزيت من العادات الغير سليمة التى تؤثر بشكل عام على الجهاز الهضمى كما أنها لا تهضم بسرعة لامتصاصها الكثير من الزيت، لذلك ننصحك عزيزتى باتباع الوصفات الصحيه فى اتباع النظام الغذائي.

تعتبر البطاطس المقلية من أكثر الأطعمة شعبية للأطفال والكبار لأن نكهتها الخفيفة والمقرمشة واللذيذة تمنحهم نكهة حلوة وفريدة من نوعها. يعتبر قلي البطاطس أحد الأشياء غير الصحية التي يمكننا القيام بها في قلي البطاطس بطريقة صحية دون قليها بالزيت وتعطيك نتائج مذهلة ستثير إعجاب الأطفال وتكون رائعة لمعدة صحية ، لذلك أعزائي ، سوف نوضح لكم كيفية القيام بذلك. اصنع البطاطس المقلية بطريقة صحية ومفيدة.