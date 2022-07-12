طريقة عمل كيكة الشوكولاته الأسفنجية الهشة فى الفرن

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الشوكولاته والتي تعتبر من اكتر الحلويات تناول على مستوي العالم، وذلك لما تحتويه من فوائد مهمة للجسم وأيضا التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما أن إعداد الكيك فى المنزل سهل وبسيط ويمكن إعداده فى دقائق معدودة. مكونات كيك الشوكولاته: 2 كوب دقيق.

1 كول سكر.

5 ملعقة كبيرة كاكاو.

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

1 كوب زبادي.

1 كوب حليب.

نص كوب زيت ذرة.

3 بيضات.

1 ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع البيكنج باودر، والدقيق وتقليبه جيداً ونقوم بإحضار خلاط كهربائي ونقوم بوضع الزيت، والسكر، والبيض، والحليب، والكاكاو، والفانيليا وضربهم. نقوم بالاحتفاظ بكوب من الخليط جانباً ونقوم بوضع الكوب على الخليط الجاف وتقليبه جيداً بالضرب اليدوي. نقوم بإحضار صينية ودهنها بالزيت ورشها بالدقيق ونقوم بوضع الخليط الذي قمنا بعمله وتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ووضع الصينية في الفرن، لمدة 45 دقيقة حتي تستوي وإخراجها وتركها تبرد ونقوم بوضع الخليط السائل عليها وتقطعها وتقديمها في أطباق التقديم. مكونات كيك الشوكولاته الاسفنجية: 1 كوب زبدة.

1 كوب سكر.

4 بيضات.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

3 ملعقة كبيرة كاكاو.

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

3 أرباع كوب دقيق. مكونات الكريمة: 4 ملعقة كبيرة زبدة.

3 ملعقة كبيرة كاكاو.

2 ملعقة كبيرة حليب.

3 أرباع كوب سكر باودر. طريقة التحضير: تحضير الكريمة نقوم بإحضار وعاء ووضع الزبدة وإحضار الخلط الكهربائي وخفقها ونقوم وضع السكر، والحليب، وضربهم مع الزبدة ونقوم بوضع الكاكاو، وضربهم جيداً. إحضار وعاء ووضع الزبدة، والسكر، وخفقهم بالمضرب الكهربائي ونقوم وضع البيض، والفانيليا وضربهم مرة أخرى. نقوم بوضع البيكنج باودر، والدقيق، والكاكاو وخفقهم، إحضار صينيتن ووضع الخلاط فيهم وتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ونقوم بوضع الصواني في الفرن، لمدة 25 دقيقة أو نص ساعة ونقوم بإخراج الصينية وإحضار أطباق التحضير وترك الكيك تبرد ونقوم بوضع طبقه من الكيك وطبقة من الكريمة والطبقة من الكيك مرة أخرى وتقديمها. مكونات كيك شوكولاته بدون بيض: 2 كوب دقيق.

1 كوب سكر.

6 ملعقة كبيرة زيت.

3 ملعقة كبيرة كاكاو.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيره فانيليا.

ملعقة كبيرة خل.

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

1 كوب ماء بارد. مكونات الصوص: 3 ملعقة كبيرة زبدة.

1 كوب سكر بودرة.

3 ملعقة كبيرة كاكاو.

1 ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير: نقوم بنخل الدقيق وإحضار وعاء ووضع الدقيق، والسكر، والبيكنج باودر، والملح، الكاكاو وتقليبهم جيداً ونقوم بإضافة الزيت وتقليبه ونقوم بوضع الخل وتقليبهم. نقوم بإضافة الفانيليا، والماء وخفقهم، إحضار صينية ووضع الخليط وتسخين الفرن على درجة حرارة 180 وتركها لمدة 25 دقيقة نص ساعة. نقوم بتجهيز صوص الشوكولاته إحضار وعاء ووضع فيه الزبدة على النار حتي تذوب ووضع السكر البودرة، والكاكاو، الفانيليا وتقليبه حتي يصبح صوص ناعم نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتركها حتي تبرد وتقديمها في طبق التقديم ووضع على الوجه صوص الشوكولاته.

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