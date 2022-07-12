قرص رهيب ورخيص من الصيدلية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ لحد الركب في أسبوع تطويل وتنعيم زي الحرير باسرار الهنود

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عمر شويل - جدة قرص رهيب ورخيص من الصيدلية لتطويل وتكثيف الشعر ، يقوم الكثير من الأشخاص بالمواظبة على استخدام الأسبرين للشعر بالأخص على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هل يعتبر الأسبرين ذات فوائد رائعة حقًا للشعر وهي يكون أمن للاستخدام، ويعتبر قناع الأسبرين للشعر من أهم أسرار جمال محترفين العناية بالشعر، وعند القيام باستخدامه بطريقة منتظمة، يقوم بتحفيز فروة الرأس ويساعد على فتح المسام، كما أنه يضمن أن يكون الشعر جديد وكثيف ولامع ويقوم بتقوية الشعر بالأسبرين وأيضًا بصيلات الشعر ويضاف للشعر حجم كبير، كما أنه مفيد جدًا في علاج مشكلة تساقط الشعر وفي ذلك المقال سوف نتحدث عن الفوائد المتعددة لأسبرين الشعر.
قرص رهيب ورخيص من الصيدلية لتطويل وتكثيف الشعر
يوجد العديد من الطرق التي من الممكن اتباعها من أجل القيام بتحضير وصفات تحتوي على مجموعة من الأسبرين:ـ
الأسبرين والشامبو
- يتم القيام بطحن أقراص الأسبرين حتى أن تحصل على مسحوق ناعم.
- يتم إصافة مسحوق الأسبرين الذي يتم استخدامه عادة ومن ثم يتم رج أو خلطه بطريقة جيدة.
- يترك شامبو الأسبرين على الشعر لمدة دقيقتين ومن ثم يتم القيام بغسله كالطريقة المعتادة.
قناع الأسبرين
- من الممكن تحضير قناع الأسبرين للشعر من خلال القيام بسكب القليل من الماء الساخن في إناء ومن ثم يتم وضع إناء صغير زجاجي به.
- يتم القيام بوضع ملعقة واحدة من العسل ونصف ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا في إناء الصغير المحاط.
- قد يتم القيام بطحن نحو 3 حتى 4 حبات من الاسبرين أما من خلال الهون أو الشوكة إلى أن تحصل على مسحوق ناعم بودر.
- يتم إزالة الإناء الصغير من الماء المغلي، وبعد ذلك يتم إضافة الأسبرين للإناء نفسه.
- ومن ثم يتم خلط كافة المكونات سويًا، ومن ثم يتم إضافة الكثير من الماء على أن يكون بسمك كبير.
- ويتم قياس درجة الحرارة الماسك من خلال استخدام اليدين، وبعد ثم يتم وضعه على فروة الرأس عندما تكون درجة الحرارة متحملة.
- يترم الماسك على الشعر وفروة الرأس لمدة عشر دقائق ومن ثم يتم غسله بالماء الدافئ ومن الأفضل القيام بتكرار القناع مرتين من كل أسبوع.
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