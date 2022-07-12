النشا والشاي كنز رباني: لتبييض البشرة والهالات السوداء بشكل مبهر٢٠٢٢

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عمر شويل - جدة نتعرف علي النشا والشاي كنز رباني , الماسك الفعال جدا في الهالات السوداء حول العين مهما كان شدة السواد فهو يقضي عليها ويفتحها, فتعتبر الهالات السوداء مشكلة تقضي على جمال البشرة لهذا يصعب التخلص منها, ولكن مع هذا الماسك الرائع سوف تشاهدي نتائج مبهرة, التجاعيد من أكثر المشاكل التي تواجه البشرة والخوف منها حلم مزعج جدا بنسبة للبنات والسيدات لكن مع هذا الماسك الذي يعمل علي شد الجلد مما يأخر في التجاعيد ويشد البشرة, فهذا الماسك هو الحل الأمثل لمشاكل كثيرة في البشرة ونتائجه فورية وسريعة ومضمونة وأمنة جدا من أول استخدام, سوف يكون الفرق ملفت للنظر من خلال موقع ثقفني نقدم لكم هذا المقال علي طريقة عمل النشا والشاي كنز رباني الرائع في عالم التفتيح.٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والشاي كنز رباني لتبييض البشرة بشكل مبهر وتحدي2022

أليكم مكونات ماسك النشا والشاي مكونات بسيطة وسهلة ومتوافر في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة من الشاي.

١ملعقة من النشا.

١ملعقة من حليب البودرة.

١ملعقة من زيت جونسون.

٢ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير بأسهل الطرق الممكنة وتحدي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الشاي ونقلب جيدا. ثم نضع ملعقة من لبن البودرة ونقلب جيدا حتى يتجانس المكونات . بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زيت جونسون ونقلب ثم نقوم بوضع ٢ملعقة من الزبادي ونقلب جيدا للحصول على قوام كريمي سميك بعد شيء.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وخرافية وسريعة ومفيدة لكم هي كالتالي:-

نغسل الوجه جيدا بغسول مناسب لكي حتي ينظف البشرة من الزيوت والكريمات.

بعد ذلك نقوم بوضع الماسك بحركات دائرية ثم نترك الماسك على البشرة لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماما.

نقوم بفرك الماسك جيدا بحركات دائريه حتي نتخلص من الماسك نغسل البشرة جيدا حتى تصبح خالية من خليط من الماسك.

نقوم بتجفيف البشرة جيدا نمرر قطعة من الثلج أو نمسح الوجه بماء الورد بعد ذلك نضع أي كريم مرطب.

سوف تلاحظين الفرق من أول استعمال وتحدي.

فوائد النشا والشاي لتبييض البشرة والهالات السوداء بشكل مبهر للغاية

الأن سوف نتعرف على فوائد مذهلة لهذا الماسك ونتائج مضمونة:-.

يعمل الماسك على تفتيح البشرة والهالات السوداء بطريقة خرافية من أول مرة. يشد الماسك البشرة جيدا ويقضي على التجاعيد المبكرة. يمنح الماسك تقشير هائل للبشرة بفضل حبيبات الشاي بهذا يعمل علي القضاء علي الجلد الميت. يعطي الماسك نعومة فائقة للبشرة ولمعه طبيعية جميلة.

نصائح يجب القيام بها عن استخدام النشا والشاي كنز رباني لتبييض البشرة بشكل مبهرة للغاية

سوف نتعرف علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عن استخدام للحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كالاتي