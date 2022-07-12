نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة التحضير فى المنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الحلويات هي واحدة من أفضل الأكلات التي يفضلها كثير من الأشخاص ويحبون تناولها بشكل مستمر وفي كل وقت، كما يوجد أشخاص مخصصة في عمل الحلويات اللذيذة سواء كانت حلويات شرقية أو حلويات غربية، والحلويات سهلة وسريعة وسريعة فى التحضير لكن يجب أن يتم إعدادها بمقادير مظبوطة، وسوف نقوم بعملها لأفراد الأسرة أو الضيوف بمكونات سهلة وغير مكلفة.

مكونات حلو البان كيك:

2 كوب حليب سائل ويمكن تحضيره من خلال تذويب ملعقتان من حليب البودرة في كوب ماء.

2 كوب دقيق.

2 بيضة.

1 ملعقة بيكينج باودر.

2 ملعقة سكر.

رشة فانيلا.

قليل من الزيت.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء ووضع الدقيق، والسكر، والبيكنج باودر، والفانيلا، ووضع البيض ونقوم بتقليبهم ونقوم بوضع الحليب مع التقليب جيداً ونتركها لمدة 5 دقائق. نقوم بإحضار المقلاة ونقوم بوضع نقطة من الزيت نقوم بوضع الخليط إلي المقلاة على شكل دوائر بالحجم المرغوب فيه ونقوم بتركها حتي يصبح لونها ذهبي وتقليبها على الجانب الآخر. نقوم بتقديم البان كيك بعد دهنها بالعسل أو المربي، أو السكر المطحون، أو الشوكولاته السائلة ونقوم بوضعها على شكل طبقات.

مكونات السحلب بالنشا:

2 كوب حليب سائل.

4 ملاعق كبيره نشا.

6 ملاعق سكر.

مكسرات.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء ووضع الحليب على النار ووضع السكر، والنشا، وتقليبها جيداً حتي لا يتكتل وعندما نحصل على الكثافة المطلوبة نقوم بإخراجها من على النار. نقوم بوضع السحلب في أكواب التقديم وتزيينها بالمكسرات ونقدمها ساخنة.

ملاحظة:

يمكن إضافة النكهات المفضلة لديك مثل الكاكاو، وماء ورد، والفانيليا حسب الرغبة ويمكن زيادة السكر للتحليه.

مكونات الحلو الطبقات باللي:

6 قطع بسكوت محلي.

2 ملعقة زبدة.

ربع كوب حليب سائل.

ربع كوب قشطة.

ربع كوب كريمة جاهزة.

2 باكيتان جلي بنكهة الفراولة أو التوت.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء وطحن البسكوت تماما حتي يصبح ناعما ونقوم بخلطة مع الزبدة المذوبة، ونقوم بإحضار الصينية ووضع البسكوت. نقوم بتحضير الكريمة المكثفة، والقشطة، والحليب نقوم بإحضار الجلي كما هو موجود على العلبة الخاصة به ونتركه جانباً ونقوم بوضعه فوق الكريمة المكثفة. نقوم بإحضار صينيهدة البايريكس في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتي يصبح بارد مع العصير أو القهوة.

مكونات التيراميسو.

3 علب بسكوت سادة.

2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة.

3 أرباع كوب قشطة.

نص كوب كريما خفق.

٣٧٠ جرام حليب مكثف محلي.

طريقة التحضير: