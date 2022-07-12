اسرار عمل الطحينة البيضاء بمكونات بسيطة مثل الجاهزة وأثقل

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عمر شويل - جدة الطحينة البيضاء هى من الأكلات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بجانب الأطباق الرئيسية وبجانب المشويات والأسماك، كما تعتبر الطحينة من الأغذية التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، والكثير من السيدات يرغبن معرفة طريقة عملها في المنزل بطريقة سهلة، ولذلك قررنا من خلال مقالنا هذا أن نقدم لكم أفضل طريقة لعمل الطحينة البيضاء، حيث أن مكوناتها بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل منزل.

الطحينة البيضاء

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الطحينة البيضاء بكل سهولة؛ حيث أنها من الأطباق الجانبية التي لا يتم الاستغناء عنها، وتتمثل مكوناتها من الآتي:

مقدار كوب من السمسم الأبيض المنقى جيدا.

كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول.

بالإضافة إلى كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الطحينة البيضاء بكل سهولة، وبمكونات بسيطة متوفرة في كل مكان ولا تستغرق وقت في تجهيزها، والطريقة كما هو موضح في النقاط التالية:

ينقى السمسم جيدا حتى يتم التخلص من الشوائب والأتربة العالقة به.

يتم بعد ذلك إحضار مقلاة متوسطة الحجم ونضع فيها السمسم، ويقلب باستمرار حتى لا يحترق ويتحمص بنجاح.

يتم بعدها تقليب الدقيق على نار هادئة ثم نضع كلا من الدقيق والسمسم في الكبة ويتم طحنهم جيدا.

ومن ثم نضيف إليهم الزيت تدريجيا مع الخلط المستمر، وذلك حتى نحصل على قوام الطحينة المرغوب به.

يضاف الملح ايضا ويقلب جيدا وقتها تكون الطحينة جاهزة القوام.

نضع الطحينة في برطمان محكم الغلق ووضعه في الثلاجة حتى نحتاج إليه.

طريقة عمل سلطة الطحينة

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل سلطة الطحينة بكل سهولة؛ فهي بسيطة جدا ولا تستغرق وقت في عملها، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

كوب متوسط الحجم من الطحينة.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

طريقة التحضير

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل سلطة الطحينة بطريقة سهلة جدا وبمكونات موجودة في كل مكان، والخطوات كما يلي: