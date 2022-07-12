نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الآيس كريم في البيت بدون حليب مكثف أو كريمة لباني بنكهة الفانيليا و المانجو في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الآيس كريم في البيت مع قدوم فصل الصيف يكثر من تناول الأطعمة الباردة و المثلجات و الآيس كريم والعصائر وبالأخص الأطفال يطلبون دائما شراء الآيس كريم من الخارج ولأن الأمهات والسيدات تهتم وتحرص على الحفاظ على صحة أبنائها من تناول الآيس كريم من الخارج وهذا لأنه قد يكون غير صحي بسبب إضافة المواد الحافظة و المصنعات، ولذلك بدأت الأمهات بالبحث عن طريقة صحية وسهلة وسريعة لعمل الايس كريم من المنزل بنكهات مختلفة بالفانيليا والمانجو بمكونات اقتصادية وبسيطة بدون حليب مكثف أو كريمة لباني. مقادير عمل الآيس كريم في البيت لتر لبن بارد.

كوب لبن مثلج.

3 معلقه لبن بودره.

2 معلقة نشا.

كوب سكر.

2 كوب كريم شانتيه خام. نكهات ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب من قطع المانجو المثلجة. طريقة الآيس كريم في البيت في البداية نضع في إناء كبير لتر من الحليب ونضيف 3 معالق من الحليب البودر و النشا والسكر.

نقلب هذه المكونات مع بعضهم على البارد حتى يذوب السكر مع الحليب.

بعد ذلك نضع الإناء على نار متوسطة ونستمر في التقليب حتى يمتزجا المكونات وتغلي المكونات وستلاحظين أن القوام أصبح كريمي.

نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد في الثلاجة.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الكريم شانتية و كوب من الحليب البارد ونقوم بضربهم بالمضرب الكهربائي لمدة لا تقل عن 7 دقائق حتى يصبح القوام كريمي.

نضيف خليط النشا على الكريم شانتية مع الضرب المستمر حتى يمتزجا المكونات.

هكذا أصبح الآيس كريم جاهز.

نقسم الخليط إلى نصفين ونقوم بوضع القسم الأول ملعقة الفانيليا ونضربهم مع الخليط ثم توضع في علبه بلاستيك ويغلق عليها وتوضع في الفريزر لمدة 6 ساعات.

الايس كريم بالمانجو، نضع في وعاء كوب قطع المانجو المثلج ونقوم بضربه بدون إضافة ماء حتى يصبح القوام كريمي.

بعد ذلك نضع المانجو على خليط الآيس كريم ونضربهم مع بعضهم حتى يمتزجا.

نضع الخليط في علبة محكمة الغلق وتوضع في الفريزر لمدة 6 ساعات ثم توضع في أكواب التقديم ويزيين بصوص الشوكولاتة وبالصحة والهنا.

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